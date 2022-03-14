Зеленський виступить з промовою перед Конгресом США

Пряма трансляція відеозверненя буде доступна для загального перегляду.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 16 березня, виступить у відеоформаті перед обома палатами Конгресу США.

Про це йдеться в спільній заяві спікера Палати представників Ненсі Пелосі та лідера більшості в Сенаті США Чака Шумера. повідомляє NBC News.

«У той час, як в Україні триває війна, ми з великою повагою та захопленням перед українським народом запрошуємо всіх членів Палати представників і Сенату відвідати віртуальну промову до Конгресу Сполучених Штатів, яку виголосить Президент України Володимир Зеленський у середу, 16 березня о 09.00 годині», - йдеться у заяві.

Пряма трансляція відеозверненя буде доступна для загального перегляду.

«Конгрес залишається непохитним у своїй відданій підтримці Україні, коли вона стикається з жорстокою та диявольською агресією путіна, а також ухваленню законів для удару й ізоляції російської економіки, а також наданню гуманітарної, безпекової та економічної допомоги Україні», - йдеться у заяві.

Лідери Конгресу зазначили, що з нетерпінням чекають на звернення президента Володимира Зеленського до Палати представників і Сенату та хочуть передати свою підтримку українцям у той час, як вони мужньо захищають демократію.

Нагадаємо, що Сенат Конгресу США схвалив виділення Україні та іншим східноєвропейським країнам 13,6 мільярда доларів термінової допомоги. Тепер цю ініціативу має підписати президент Байден.

ТСН.ua