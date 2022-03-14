Суд в Гаазі ухвалить рішення щодо війни в Україні 16 березня

Суд в Гаазі ухвалить рішення щодо війни в Україні 16 березня

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Міжнародний суд в Гаазі готовий 16 березня ухвалити рішення щодо справи України проти Росії.

Про це йдеться у пресрелізі суду 14 березня.

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Так, рішення очікується вже в середу о 17:00 за київським часом.

"Суд винесе ухвалу у справі щодо звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти Росії) цієї середи, 16 березня, о 16:00. (Гаага)", – йдеться у повідомленні Міжнародного кримінального суду.

PRESS RELEASE: the #ICJ will deliver its Order in the case concerning Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (#Ukraine v. #Russia) this Wednesday, 16 March, at 4 p.m. (The Hague) https://t.co/RmzeTuRbre pic.twitter.com/GKG93WTDAK — CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) March 14, 2022

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