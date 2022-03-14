Легенда НБА підтримав Україну під час церемонії виведення ігрового номера (відео)

Гарнетт прикріпив синьо-жовту стрічку на костюм.

У неділю, 13 березня, "Бостон" провів церемонію виведення з обігу ігрового номера Кевіна Гарнетта.

Легендарний форвард є членом Залу слави баскетболу та чемпіоном НБА у складі "Селтікс" (2008). На церемонію баскетболіст прийшов у костюмі з прапором України на грудях.

.@KevinGarnett5KG raises his jersey to the rafters in TD Garden pic.twitter.com/nHBP3RCboe — NBA TV (@NBATV) March 13, 2022

Під час церемонії були присутні його партнери за чемпіонським сезоном 2008 року Пол Пірс та Рей Аллен. Нагадаємо, що Аллен залишається останнім гравцем тріо, номер якого залишається активним.

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