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Легенда НБА підтримав Україну під час церемонії виведення ігрового номера (відео)

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Легенда НБА підтримав Україну під час церемонії виведення ігрового номера (відео)

twitter.com/NBA_Jayhawks

Гарнетт прикріпив синьо-жовту стрічку на костюм.

У неділю, 13 березня, "Бостон" провів церемонію виведення з обігу ігрового номера Кевіна Гарнетта.

Легендарний форвард є членом Залу слави баскетболу та чемпіоном НБА у складі "Селтікс" (2008). На церемонію баскетболіст прийшов у костюмі з прапором України на грудях.

Під час церемонії були присутні його партнери за чемпіонським сезоном 2008 року Пол Пірс та Рей Аллен. Нагадаємо, що Аллен залишається останнім гравцем тріо, номер якого залишається активним.

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