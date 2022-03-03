Продавці Одеси безкоштовно віддають свої товари

Вони залишили товар і записку до нього.

Про це повідомляє громадська організація "ШоТам?" на своїй сторінці в Facebook. В записці написано: "У кого нема грошей – беріть безкоштовно скільки треба. Слава Україні!".

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На прилавку лежать овочі та фрукти. Зокрема, яблука, які можна взяти безкоштовно.