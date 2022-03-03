Продавцы в Одессе бесплатно отдают свои товары.

Продавцы в Одессе бесплатно отдают свои товары.

Они оставили товар и записку к нему.

Об этом сообщает общественная организация "ШоТам?" на своей странице в Facebook. В записке написано: "У кого нет денег – берите бесплатно сколько нужно. Слава Украине!"

facebook.com

На прилавке лежат овощи и фрукты. В частности, яблоки можно взять бесплатно.