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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
340
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Росія може готувати комбіновану атаку: монітори повідомляють про пуски Х-101 і загрозу "Цирконів"

Моніторингові канали повідомляють про ймовірний пуск крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників, а також попереджають про можливу загрозу застосування балістичного озброєння та ракет "Циркон".

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Циркон

Циркон / © ТСН.ua

За даними моніторингових ресурсів, стратегічні бомбардувальники РФ могли здійснити попередній пуск крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Вологодської області.

Якщо інформація підтвердиться і пуск не був імітаційним, ракети можуть увійти до повітряного простору України приблизно протягом найближчих півтори години.

Крім того, моніторингові канали повідомляють про підвищений рівень загрози застосування балістичного озброєння та ракет "Циркон". За їхньою інформацією, триває підготовка до можливих пусків "Цирконів" із тимчасово окупованого Криму та Курської області РФ. Також припускається, що однією з потенційних цілей атаки може бути Київ.

Офіційного підтвердження цієї інформації від Повітряних сил ЗСУ на момент публікації немає.

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати до укриттів у разі їх оголошення.

Нагадаємо, що Росія може повторити масований удар: Жданов попередив про особливу небезпеку

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
340
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