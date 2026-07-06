Росія може готувати комбіновану атаку: монітори повідомляють про пуски Х-101 і загрозу "Цирконів"

Циркон / © ТСН.ua

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За даними моніторингових ресурсів, стратегічні бомбардувальники РФ могли здійснити попередній пуск крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Вологодської області.

Якщо інформація підтвердиться і пуск не був імітаційним, ракети можуть увійти до повітряного простору України приблизно протягом найближчих півтори години.

Крім того, моніторингові канали повідомляють про підвищений рівень загрози застосування балістичного озброєння та ракет "Циркон". За їхньою інформацією, триває підготовка до можливих пусків "Цирконів" із тимчасово окупованого Криму та Курської області РФ. Також припускається, що однією з потенційних цілей атаки може бути Київ.

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Офіційного підтвердження цієї інформації від Повітряних сил ЗСУ на момент публікації немає.

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати до укриттів у разі їх оголошення.

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