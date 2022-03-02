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Російські війська обстріляли будинок дитини у Сєвєродонецьку

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Російські війська обстріляли будинок дитини у Сєвєродонецьку

скриншот з відео

Обійшлося без жертв.

Російська армія не припиняє обстрілювати мирні житлові квартали: не став винятком і Сєвєродонецьк у Луганській області.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

У вівторок, 1 березня, російська армія обстріляли обласний будинок дитини у Сєвєродонецьку.

Обійшлося без жертв. Всі діти та персонал були евакуйовані", - повідомив Гайдай.

До слова, гатять окупанти і по житлових будинках. Відомо про щонайменше одного загиблого. Наразі у деяких районах міста відсутнє світло та газ,  адже пошкоджено трубопровід.

Нагадаємо, що російська армія обстріляла Сєвєродонецьк: загинула жінка, є потерпілі.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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