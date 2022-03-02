Російські війська обстріляли будинок дитини у Сєвєродонецьку

Обійшлося без жертв.

Російська армія не припиняє обстрілювати мирні житлові квартали: не став винятком і Сєвєродонецьк у Луганській області.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

У вівторок, 1 березня, російська армія обстріляли обласний будинок дитини у Сєвєродонецьку.

Обійшлося без жертв. Всі діти та персонал були евакуйовані", - повідомив Гайдай.

До слова, гатять окупанти і по житлових будинках. Відомо про щонайменше одного загиблого. Наразі у деяких районах міста відсутнє світло та газ, адже пошкоджено трубопровід.