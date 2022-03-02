Российские войска обстреляли дом ребенка в Северодонецке

Обошлось без жертв.

Российская армия не перестает обстреливать мирные жилые кварталы: не стал исключением и Северодонецк в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Во вторник, 1 марта, российская армия обстреляла областной дом ребенка в Северодонецке.

Обошлось без жертв. Все дети и персонал были эвакуированы", – сообщил Гайдай.

К слову, гатят оккупанты и по жилым домам. Известно о по меньшей мере об одном погибшем. В некоторых районах города отсутствует свет и газ, ведь поврежден трубопровод.