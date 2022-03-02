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Российские войска обстреляли дом ребенка в Северодонецке

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Российские войска обстреляли дом ребенка в Северодонецке

скриншот с видео

Обошлось без жертв.

Российская армия не перестает обстреливать мирные жилые кварталы: не стал исключением и Северодонецк в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Во вторник, 1 марта, российская армия обстреляла областной дом ребенка в Северодонецке.

Обошлось без жертв. Все дети и персонал были эвакуированы", – сообщил Гайдай.

К слову, гатят оккупанты и по жилым домам. Известно о по меньшей мере об одном погибшем. В некоторых районах города отсутствует свет и газ, ведь поврежден трубопровод.

Напомним, что российская армия обстреляла Северодонецк: погибла женщина, есть потерпевшие.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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