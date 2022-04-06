"Трохи зачекайте": Кличко закликав поки що не повертатися до Києва

"Трохи зачекайте": Кличко закликав поки що не повертатися до Києва

Загроза обстрілів столиці залишається.

Кияни, які виїжджали в інші міста, продовжують повертатися до столиці. Утім, мер міста Віталій Кличко закликає не поспішати, адже загроза обстрілів залишається.

Про це Віталій Кличко написав у своєму telegram 6 квітня.

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"Хто ще не вирушив додому, звертаюся: будь ласка, трохи зачекайте. Ще залишається ймовірною загроза обстрілів міста. А киян, які зараз перебувають в місті, закликаю бути обережними - не нехтувати сигналами тривоги, дотримуватися правил комендантської години. Вона в столиці триває, нагадаю, з 21.00 до 6.00", - йдеться у зверненні Кличка.



Він також звернувся до водіїв: "Оскільки в місті багато блокпостів і блоків на дорогах, закликаю водіїв бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху. Оскільки автівок у місті стало значно більше, а перепони на дорозі ускладнюють рух".



"Ми всі сподіваємося, що ворог полишив спроби захопити серце України — Київ. Але маємо бути готові й до інших сценаріїв. Тому продовжуємо обороняти столицю. Працювати. Допомагати тим, кому потрібна допомога і підтримка",- додав Віталій Кличко.

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