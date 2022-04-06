"Немного подождите": Кличко призвал пока не возвращаться в Киев

Угроза обстрелов столицы остается.

Выезжавшие в другие города киевляне продолжают возвращаться в столицу. Впрочем, мэр города Виталий Кличко призывает не торопиться, потому что угроза обстрелов остается.

Об этом Виталий Кличко написал в своем telegram 6 апреля.

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"Кто еще не отправился домой, обращаюсь: пожалуйста, немного подождите. Еще остается вероятной угроза обстрелов города. А киевлян, которые сейчас находятся в городе, призываю быть осторожными — не пренебрегать сигналами тревоги, соблюдать правила комендантского часа. Он в столице продолжается, напомню, с 21.00 до 6.00", — говорится в обращении Кличко.



Он также обратился к водителям: "Поскольку в городе много блокпостов и блоков на дорогах, призываю водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Поскольку автомобилей в городе стало гораздо больше, а препятствия на дороге усложняют движение".



"Мы все надеемся, что враг оставил попытки захватить сердце Украины — Киев. Но должны быть готовы и к другим сценариям. Поэтому продолжаем оборонять столицу. Работать. Помогать тем, кому нужна помощь и поддержка", — добавил Виталий Кличко.

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