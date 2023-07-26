У Хмельницькому чути вибухи: що відомо

У Хмельницькому в середу, 26 липня, було чути звуки вибухів. Сталось це під час масштабної повітряної тривоги.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

У Хмельницькому під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів. Наразі офіційної інформації про те, що сталось немає.

"Чутно звуки вибухів в Хмельницькій області. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких!", - повідомили у Хмельницькій ОВА.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про групу ракет, які летять у напрямку Хмельниччини.

"Група ракет рухається вздовж кордону з Молдовою у напрямку Хмельницької області", - повідомляли в ПС ЗСУ.

Нагадаємо, станом на 18:33 повітряну тривогу оголосили у всіх областях України, оскільки існує великий ризик ракетних ударів.

Зазначимо російська терористична армія в середу, 26 липня, здійснила пуск ракет зі стратегічних бомбардувальників.

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