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У Хмельницькому чути вибухи: що відомо

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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У Хмельницькому чути вибухи: що відомо

Під час масштабної тривоги у Хмельницькому чути вибух / Фото: ТСН.ua

Подробиць наразі немає.

У Хмельницькому в середу, 26 липня, було чути звуки вибухів. Сталось це під час масштабної повітряної тривоги. 

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua. 

У Хмельницькому під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів. Наразі офіційної інформації про те, що сталось немає. 

"Чутно звуки вибухів в Хмельницькій області. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких!", - повідомили у Хмельницькій ОВА. 

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про групу ракет, які летять у напрямку Хмельниччини. 

"Група ракет рухається вздовж кордону з Молдовою у напрямку Хмельницької області", - повідомляли в ПС ЗСУ. 

Нагадаємо, станом на 18:33 повітряну тривогу оголосили у всіх областях України, оскільки існує великий ризик ракетних ударів.

Зазначимо російська терористична армія в середу, 26 липня, здійснила пуск ракет зі стратегічних бомбардувальників.

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Дата публікації
Перегляди
24к
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