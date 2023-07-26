У Хмельницькому чути вибухи: що відомо

Подробиць наразі немає.
У Хмельницькому в середу, 26 липня, було чути звуки вибухів. Сталось це під час масштабної повітряної тривоги.
Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.
У Хмельницькому під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів. Наразі офіційної інформації про те, що сталось немає.
"Чутно звуки вибухів в Хмельницькій області. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких!", - повідомили у Хмельницькій ОВА.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про групу ракет, які летять у напрямку Хмельниччини.
"Група ракет рухається вздовж кордону з Молдовою у напрямку Хмельницької області", - повідомляли в ПС ЗСУ.
Нагадаємо, станом на 18:33 повітряну тривогу оголосили у всіх областях України, оскільки існує великий ризик ракетних ударів.
Зазначимо російська терористична армія в середу, 26 липня, здійснила пуск ракет зі стратегічних бомбардувальників.
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