В Хмельницком слышны взрывы: что известно

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В Хмельницком в среду, 26 июля, были слышны звуки взрывов. Это произошло во время масштабной воздушной тревоги.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

В Хмельницком во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов. Пока официальной информации о случившемся нет.

"Слышны звуки взрывов в Хмельницкой области. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких!", - сообщили в Хмельницкой ОВА.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о группе ракет, летящих в направлении Хмельнитчины.

"Группа ракет двигается вдоль границы с Молдовой в направлении Хмельницкой области", — сообщали в ВС ВСУ.

Напомним, по состоянию на 18.33 воздушную тревогу объявили во всех областях Украины, поскольку существует большой риск ракетных ударов.

Отметим, российская террористическая армия в среду, 26 июля, осуществила пуск ракет со стратегических бомбардировщиков.

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