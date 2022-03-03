Російські окупанти вбили дитину в Ірпені

Дитина загинула під час обстрілу РФ на Київщині.

Російські окупанти обстрілюють Ірпінь Київської області. В результаті ворожих дій загинула дитина.

Про це повідомив директор Ірпінської КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Андрій Левківський.

"На жаль, ми втратили дитину. Вона попала під бомбардування", - сказав Андрій Левківський.

Нагадаємо, під час обстрілу РФ у Чугуєві Харківської області загинув неповнолітній хлопчик.