Российские оккупанты убили ребенка в Ирпене

Ребенок погиб во время обстрела РФ в Киевской области.

Российские оккупанты обстреливают Ирпень Киевской области. В результате вражеских действий погиб ребенок.

Об этом сообщил директор Ирпенской КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи" Андрей Левковский.

"К сожалению, мы потеряли ребенка. Он попал под бомбежку", — сказал Андрей Левковский.

Напомним, во время обстрела РФ в Чугуеве Харьковской области погиб несовершеннолетний мальчик.