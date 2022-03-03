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Президент Литвы призвал Германию поддержать вступление Украины в ЕС

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Президент Литвы призвал Германию поддержать вступление Украины в ЕС

Президент Литвы призвал Германию поддержать вступление Украины в ЕС / Associated Press

Об этом он написал в социальной сети.

Президент Литвы Гитанас Науседа в своем Twitter призвал Германию поддержать членство Украины в ЕС.

"Рад приветствовать моего друга Франка-Вальтера Штайнмайера в Литве. Литва ценит стратегическое партнерство с Германией и постоянный вклад Германии в безопасность стран Балтии. Я призвал Германию поддержать членство Украины в ЕС".

Напомним, что 1 марта 2022 года депутаты Европейского парламента приняли решение предоставить Украине статус страны-кандидата на вхождение в Европейский Союз.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО - 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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