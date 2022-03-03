Президент Литвы призвал Германию поддержать вступление Украины в ЕС

Об этом он написал в социальной сети.

Президент Литвы Гитанас Науседа в своем Twitter призвал Германию поддержать членство Украины в ЕС.

"Рад приветствовать моего друга Франка-Вальтера Штайнмайера в Литве. Литва ценит стратегическое партнерство с Германией и постоянный вклад Германии в безопасность стран Балтии. Я призвал Германию поддержать членство Украины в ЕС".

Напомним, что 1 марта 2022 года депутаты Европейского парламента приняли решение предоставить Украине статус страны-кандидата на вхождение в Европейский Союз.