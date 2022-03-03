Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Президент Литви закликав Німеччину підтримати вступ України до ЄС

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Президент Литви закликав Німеччину підтримати вступ України до ЄС

Президент Литви закликав Німеччину підтримати вступ України в ЄС / Associated Press

Про це він написав у соціальній мережі.

Президент Литви Ґітанас Науседа  у своєму Twitter закликав Німеччину підтримати членство України в ЄС.

"Радий вітати мого друга Франка-Вальтера Штайнмаєра у Литві. Литва цінує стратегічне партнерство з Німеччиною та постійний внесок Німеччини у безпеку країн Балтії. Я закликав Німеччину підтримати членство України в ЄС".

Нагадаємо, що 1 березня 2022 року депутати Європейського парламенту ухвалили рішення надати Україні статус країни-кандидатки на входження до Європейського Союзу.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
Наступна публікація