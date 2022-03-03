Президент Литви закликав Німеччину підтримати вступ України до ЄС

Про це він написав у соціальній мережі.

Президент Литви Ґітанас Науседа у своєму Twitter закликав Німеччину підтримати членство України в ЄС.

"Радий вітати мого друга Франка-Вальтера Штайнмаєра у Литві. Литва цінує стратегічне партнерство з Німеччиною та постійний внесок Німеччини у безпеку країн Балтії. Я закликав Німеччину підтримати членство України в ЄС".

Нагадаємо, що 1 березня 2022 року депутати Європейського парламенту ухвалили рішення надати Україні статус країни-кандидатки на входження до Європейського Союзу.