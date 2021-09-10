За 20 днів Ілонці потрібно робити операцію, але батькам не вистачає дві тисячі євро

Сербська клініка береться допомогти дівчинці.

Ілоночка Лук'янова народилася у грудні 2013 року, але щастя родини затьмарило те, що дитина мала ваду урології - екстрофія сечового міхура, який вимагає поетапної реконструкції всієї сечостатевої системи.

«Донечці всього 7 років, і за цей період вона пройшла не легкий і болісний шлях - 8 корекцій екстрофії за кордоном», - розповідає мама дитини.

Та до остаточного завершення лікування це все ще не призвело. У дитини є нетримання, і є супутні проблеми, тож дитина чекає на подальше оперативне втручання, яке знову ж таки має відбуватись за кордоном.

Весь цей час за здоров’я Ілонки бореться сербський лікар. Саме він пропонує новий етап оперативного лікування, щоб покращити стан дитини, ба навіть більше, можливо ця операція стане завершальною і дівчинка зможе отримати подальше повноцінне життя.

«Поки остання операція на зараз була 16 квітня в Сербії. Після неї лікар запропонував більш складну операцію шийки сечового міхура, щоб не було підтікань та шийка могла тримати більші об’єми сечі», - розповідає мама дівчинки.

Друзья!Ну где же наши добрые волшебники? За вчерашний день собрано всего 299 гривен. Пожалуйста,помогите ОСТАЛОСЬ 18... Опубліковано Iryna Ryzhkova Вівторок, 7 вересня 2021 р.

Ця операція призначена вже на 30 вересня, а її вартість буде 2000 тисячі євро, але потрібні ще й додаткові витрати, їх батьки вже майже назбирали самостійно, а от на проведення самої операції коштів немає.

«Я дуже мрію тільки про одне, щоб моя донечка була такою ж веселою, як і її сестричка. Хочу, щоб доня не бачила лікарень, а грала з дітьми на дитячому майданчику, каталася на гойдалках, ходила до школи. Хочу, щоб вони не соромились і не комплексувала в майбутньому, змогла народити діточок. Я дуже Вас прошу, не залишайте нас! Адже моя життя - це діти. Допоможіть нам, будь-ласка», - просить мама дівчинки.

Реквізити для допомоги:

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Рижкова Ірина (мама)

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