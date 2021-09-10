Через 20 дней Илонке нужно делать операцию, но родителям не хватает две тысячи евро

Сербская клиника берется помочь девочке.

Илоночка Лукьянова родилась в декабре 2013 года, но счастье семьи затмило то, что ребенок имел порок урологии - экстрофия мочевого пузыря, который требует поэтапной реконструкции всей мочеполовой системы.

«Доченьке всего 7 лет, и за этот период она прошла не легкий и болезненный путь - 8 коррекций экстрофии за рубежом», - рассказывает мама ребенка.

И до окончательного завершения лечения это все еще не привело. У ребенка есть недержание, и сопутствующие проблемы, поэтому ребенка ждет дальнейшее оперативное вмешательство, которое опять же должно происходить за рубежом.

Все это время за здоровье Илонки борется сербский врач. Именно он предлагает новый этап оперативного лечения, чтобы улучшить состояние ребенка, даже больше, возможно эта операция станет завершающей и девочка сможет получить дальнейшую полноценную жизнь.

«Пока последняя на этот момент операция была 16 апреля в Сербии. После нее врач предложил более сложную операцию шейки мочевого пузыря, чтобы не было подтеков и шейка могла держать большие объемы мочи », - рассказывает мама девочки.

Друзья!Ну где же наши добрые волшебники? За вчерашний день собрано всего 299 гривен. Пожалуйста,помогите ОСТАЛОСЬ 18... Опубліковано Iryna Ryzhkova Вівторок, 7 вересня 2021 р.

Эта операция назначена уже на 30 сентября, а ее стоимость будет 2000 тысячи евро, но нужны еще и дополнительные расходы, их родители уже почти собрали самостоятельно, а вот на проведение самой операции денег нет.

«Я очень мечтаю только об одном, чтобы моя дочь была такой же веселой, как и ее сестра. Хочу, чтобы дочь не видела больниц, а играла с детьми на детской площадке, каталась на качелях, ходила в школу. Хочу, чтобы они не стеснялись и не комплексовала в будущем, смогла родить детей. Я очень Вас прошу, не оставляйте нас! Ведь моя жизнь - это дети. Помогите нам, пожалуйста », - просит мама девочки.

Реквизиты для помощи:

Приватбанк 5168 7574 0640 1416

Рыжкова И.Н.(мама)

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