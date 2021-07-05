Меланома поставила під загрозу життя Анжели

Жінці потрібне коштовне лікування.

2019 року після операції з видалення родимки Куденцовій Анжелі було поставлено діагноз - злоякісна вузлова меланома.

«В Криворізькому онкодиспансері сім місяців я лікувалась імунотерапією, але це не дуже допомогло. 25.02.2020 року мені видалили 3 пахових лімфовузли. На них були виявлені клітини меланоми», - розповідає жінка.

Подальше дослідження показало наявність у Анжели мутації гена, тому призначили нове лікування - таргентною терапією, яка запобігає появі метастаз.

«Минулого року мені так і не вдалося розпочати лікування через брак коштів. В 2021 році знову проходила обстеження в онкодиспансері, було зроблено ПЕТ КТ. Обстеження показало наявність метастазів в лімфоузлах та легенях та ймовірно в кишківнику. Потрібно термінове лікування таргентною терапією або імунотерапією. На жаль, це лікування дуже дорого коштує. Моїх коштів не вистачає. Живу одна, допомогу чекати немає звідки. Будь ласка, якщо Ви можете, допоможіть зібрати кошти на лікування. Одна упаковка коштує від 54 000 грн і такої упаковки вистачає на один тиждень лікування, а курс лікування повинен бути 3-6 місяців», - каже Анжела і благає про допомогу.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

5168745015929927

Куденцова Анжела Володимирівна

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