Потрощені балкони та вікна: у Харкові величезний клен впав на 5-поверхівку

Потрощені балкони та вікна: у Харкові величезний клен впав на 5-поверхівку

Від сильного гуркоту пожильці прокинулись посеред ночі.

У Харкові величезний клен впав на 5-поверхівку та мало не порвав електродроти. В результаті потрощеними виявилися балкони та вікна.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 5 липня.

Від сильного гуркоту пожильці прокинулись посеред ночі. Ніхто з них не постраждав, натомість балкони та вікна двох помешкань добряче пошкодило.

У момент падіння не було ані дощу, ані вітру. Та й клен на вигляд нібито не був аварійним.

Хоча тепер мешканці побачили, що в дерева - геть гниле коріння.

Електрики знеструмили контактну мережу, а комунальники розпиляли клен.

Новини України: у Харкові величезний клен впав на 5-поверхівку та ледь не порвав електродроти

Нагадаємо, у Полтавській області підлітка на смерть привалило деревом. Хлопець йшов до ручки купатися.

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