Потрощені балкони та вікна: у Харкові величезний клен впав на 5-поверхівку

Від сильного гуркоту пожильці прокинулись посеред ночі.
У Харкові величезний клен впав на 5-поверхівку та мало не порвав електродроти. В результаті потрощеними виявилися балкони та вікна.
Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 5 липня.
Від сильного гуркоту пожильці прокинулись посеред ночі. Ніхто з них не постраждав, натомість балкони та вікна двох помешкань добряче пошкодило.
У момент падіння не було ані дощу, ані вітру. Та й клен на вигляд нібито не був аварійним.
Хоча тепер мешканці побачили, що в дерева - геть гниле коріння.
Електрики знеструмили контактну мережу, а комунальники розпиляли клен.
Нагадаємо, у Полтавській області підлітка на смерть привалило деревом. Хлопець йшов до ручки купатися.