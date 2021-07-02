Йшов до річки купатися: у Полтавській області підлітка на смерть привалило деревом

Очевидці викликали швидку, але медики не змогли допомогти.
У селі Квіткове Полтавської області стався нещасний випадок. Деревом вбило 15-річного підлітка.
Про це повідомляє Полтавська хвиля.
У селі Квіткове 15-річний підліток разом із друзями вирішили піти купатися до річки. В дорозі їх застала негода і вітер звалив дерево, яке впало на юнака.
За словами речниці ГУ ДСНС Полтавщини Світлани Рибалко, очевидці події одразу ж викликали швидку. Однак врятувати школяра не вдалося. Від отриманих травм він помер на місці.
Поліцію та рятувальників для деблокування хлопця з-під завалу не залучали.
Нагадаємо, що в Україні через сильну негоду постраждало кілька областей. Нестримний буревій розкидав дерева, зруйнував будинки та потрощив дахи.