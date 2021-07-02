Йшов до річки купатися: у Полтавській області підлітка на смерть привалило деревом

Йшов до річки купатися: у Полтавській області підлітка на смерть привалило деревом

Очевидці викликали швидку, але медики не змогли допомогти.

У селі Квіткове Полтавської області стався нещасний випадок. Деревом вбило 15-річного підлітка.

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Про це повідомляє Полтавська хвиля.

У селі Квіткове 15-річний підліток разом із друзями вирішили піти купатися до річки. В дорозі їх застала негода і вітер звалив дерево, яке впало на юнака.

За словами речниці ГУ ДСНС Полтавщини Світлани Рибалко, очевидці події одразу ж викликали швидку. Однак врятувати школяра не вдалося. Від отриманих травм він помер на місці.

Поліцію та рятувальників для деблокування хлопця з-під завалу не залучали.

Нагадаємо, що в Україні через сильну негоду постраждало кілька областей. Нестримний буревій розкидав дерева, зруйнував будинки та потрощив дахи.

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