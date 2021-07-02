Ціни на газ в Україні злетіли до історичного максимуму: яка причина

Ціни на газ в Україні злетіли до історичного максимуму: яка причина

В Україні ціни на газ зростають навіть швидше, ніж у Європі, де у четверг газ подорожчав приблизно на 5%.

1 липня ціни на природний газ на українському ринку під час торгів перевищили 15 000 грн/тисячу кубометрів (з ПДВ), встановивши новий історичний рекорд. Порівняно з попереднім днем вони зросли у середньому на 11−12% або на 1 500 грн/тис. куб. м.

Про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.

В Україні ціни на газ зростають навіть швидше, ніж у Європі, де у четверг газ здорожчав приблизно на 5%.

На початку четверга різниця між цінами на газ в Україні та Європі зросла — до 1 300 грн/тис. куб. м або до €3,1/MWh. Ближче до кінця дня різниця скоротилася до 100−200 грн/тис. куб. м або до €0,25/MWh.

Газ в Україні все ще торгується нижче, ніж у Європі. Теоретично це мало б робити імпорт економічно невигідним, однак з початку липня він зріс утричі - до 15,8 млн кубометрів. За даними ExPro, імпортує НАК Нафтогаз України.

Ціни на газ в Україні зростають через високий попит на фоні обмеженої пропозиції та ріст котирувань у Європі. Газ у Європі дорожчає через те, що Газпром не забронював додаткові потужності для транзиту газу через Україну на липень, коли газопроводи Ямал та Північний потік будуть відключені для технічного обслуговування.

Нагадаємо, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" підвищила ціну на газ для населення у липні ще на 10% - до 13,13 грн за куб. м, тоді як річний фіксований тариф становить 7,96 грн за куб. м.

У червні ціну було підвищено до 11,94 грн за куб. м - таким чином липнева ціна на 10% вища за вартість у попередньому місяці.

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