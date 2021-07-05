Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 5 липня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 5 липня

За останню добу кількість захворілих зросла на менше ніж тисячу.

В Україні станом на ранок 5 липня зафіксовано 244 нових випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 14 людей, ще 419 одужали. Було проведено 17 351 тест.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу м. Київ 214625 101 5201 2 205387 86 Вінницька 71133 11 1691 0 69258 13 Волинська 62187 2 1197 0 60640 7 Дніпропетровська 135708 7 4446 1 130264 28 Донецька 90734 3 2362 0 87997 23 Житомирська 88492 17 1791 1 86390 0 Закарпатська 62112 1 1605 0 60397 8 Запорізька 104694 5 2444 2 101926 43 Івано-Франківська 86688 4 2100 0 84505 7 Київська 127528 15 2754 0 123999 19 Кіровоградська 20634 1 842 1 19500 11 Луганська 26642 2 949 0 25479 0 Львівська 137550 6 3659 3 133134 1 Миколаївська 70022 10 1848 1 67916 26 Одеська 140781 16 2984 1 136951 0 Полтавська 77919 7 1861 0 75732 1 Рівненська 79521 2 1205 0 78181 26 Сумська 77976 10 1323 0 76293 16 Тернопільська 70057 5 1200 0 68633 9 Харківська 148657 7 3542 1 144320 68 Херсонська 35844 3 1147 0 34302 0 Хмельницька 88957 2 1878 1 86587 0 Черкаська 81829 5 1313 0 80015 1 Чернівецька 79965 2 1793 0 77934 26 Чернігівська 57568 0 1349 0 55861 0

Ситуація за весь час пандемії

Захворіло – 2 237 823 особи

Одужало – 2 171 601.

Летальних випадків – 52 484.

Новини України: МОЗ дозволило робити щеплення від коронавірусу різними вакцинами

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