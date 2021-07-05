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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 5 липня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 5 липня

Associated Press

За останню добу кількість захворілих зросла на менше ніж тисячу.

В Україні станом на ранок 5 липня зафіксовано 244 нових випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 14 людей, ще 419 одужали. Було проведено 17 351 тест.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

м. Київ

214625

101

5201

2

205387

86

Вінницька

71133

11

1691

0

69258

13

Волинська

62187

2

1197

0

60640

7

Дніпропетровська

135708

7

4446

1

130264

28

Донецька

90734

3

2362

0

87997

23

Житомирська

88492

17

1791

1

86390

0

Закарпатська

62112

1

1605

0

60397

8

Запорізька

104694

5

2444

2

101926

43

Івано-Франківська

86688

4

2100

0

84505

7

Київська

127528

15

2754

0

123999

19

Кіровоградська

20634

1

842

1

19500

11

Луганська

26642

2

949

0

25479

0

Львівська

137550

6

3659

3

133134

1

Миколаївська

70022

10

1848

1

67916

26

Одеська

140781

16

2984

1

136951

0

Полтавська

77919

7

1861

0

75732

1

Рівненська

79521

2

1205

0

78181

26

Сумська

77976

10

1323

0

76293

16

Тернопільська

70057

5

1200

0

68633

9

Харківська

148657

7

3542

1

144320

68

Херсонська

35844

3

1147

0

34302

0

Хмельницька

88957

2

1878

1

86587

0

Черкаська

81829

5

1313

0

80015

1

Чернівецька

79965

2

1793

0

77934

26

Чернігівська

57568

0

1349

0

55861

0

Ситуація за весь час пандемії

  • Захворіло – 2 237 823 особи
  • Одужало –  2 171 601.
  • Летальних випадків –  52 484.

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