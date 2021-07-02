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Курс валют на 5 липня: скільки коштують долар і євро

Курс валют на 5 липня: скільки коштують долар і євро

Національний банк України

Вартість долара становить 27,4 гривні, а євро – 32,4 гривні.

У понеділок, 5 липня, долар здорожчає, а євро подешевшає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 5 липня:

  • Долар США – 27,41 грн (плюс 3 коп.).
  • Євро – 32,41 грн (мінус 11 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 2 липня:

  • Долар США – 27,20/27,45 грн.
  • Євро – 32,20/32,55 грн.

Антирекорди гривні:

  • Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).
  • Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).

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