Курс валют на 5 июля: сколько стоят доллар и евро

Курс валют на 5 июля: сколько стоят доллар и евро

Стоимость доллара составляет 27,4 гривны, а евро — 32,4 гривны.

В понедельник, 5 июля, доллар подорожает, а евро подешевеет. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 5 июля:

Доллар США — 27,41 грн (плюс 3 коп.).

Евро — 32,41 грн (минус 11 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 2 июля:

Доллар США — 27,20/27,45 грн.

Евро — 32,20/32,55 грн.

Антирекорды гривны:

Доллар США — 30,01 грн (26 февраля 2015 года).

Евро — 35,66 грн (26 января 2018 года).

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