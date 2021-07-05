В Pfizer отреагировали на смерть украинца после вакцинации препаратом

Расследование смерти мужчины продолжается.

Компания Pfizer/BioNTech, которая производит вакцины от коронавируса, отреагировала на смерть 47-летнего жителя Винницкой области, которая произошла после прививки препаратом.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 5 июля.

В компании отметили, что связь между смертью и вакциной мужчины пока не доказана. Семье умершего они выразили соболезнования. "Мы сейчас думаем о семье погибшего. Мы очень серьезно относимся к побочным эффектам, которые потенциально связаны с нашей вакциной от COVID-19, BNT162b2. Мы отмечаем, что в этом случае причинно-следственная связь не установлена", — заявили в Pfizer.

Расследование продолжается.

Новости Украины: врачи назвали предварительную причину смерти мужчины, скончавшегося после прививки

Сейчас медики назвали предварительную причину смерти после прививки мужчины — это острая сердечно-сосудистая недостаточность. В областном департаменте здравоохранения заверили: у умершего признаков анафилаксии и тромбоза не обнаружили. В то же время, судя по электронной картой мужчины, то хронических заболеваний у него тоже не было.

Напомним, мужчина умер вскоре после укола вакциной Pfizer 2 июля. Препарат кололи на предприятии, где он работал. Вместе с ним в тот день прививки получили еще 138 человек. На самочувствие никто из них не жаловался.

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