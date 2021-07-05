Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 5 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 5 июля

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.

В Украине по состоянию на утро 5 июля зафиксировано 244 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 14 человек, еще 419 выздоровели. Было проведено 17 351 тест.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки г. Киев 214625 101 5201 2 205387 86 Винницкая 71133 11 1691 0 69258 13 Волынская 62187 2 1197 0 60640 7 Днепропетровская 135708 7 4446 1 130264 28 Донецкая 90734 3 2362 0 87997 23 Житомирская 88492 17 1791 1 86390 0 Закарпатская 62112 1 1605 0 60397 8 Запорожская 104694 5 2444 2 101926 43 Ивано-Франковская 86688 4 2100 0 84505 7 Киевская 127528 15 2754 0 123999 19 Кировоградская 20634 1 842 1 19500 11 Луганская 26642 2 949 0 25479 0 Львовская 137550 6 3659 3 133134 1 Николаевская 70022 10 1848 1 67916 26 Одесская 140781 16 2984 1 136951 0 Полтавская 77919 7 1861 0 75732 1 Ровенская 79521 2 1205 0 78181 26 Сумская 77976 10 1323 0 76293 16 Тернопольская 70057 5 1200 0 68633 9 Харьковская 148657 7 3542 1 144320 68 Херсонская 35844 3 1147 0 34302 0 Хмельницкая 88957 2 1878 1 86587 0 Черкасская 81829 5 1313 0 80015 1 Черновицкая 79965 2 1793 0 77934 26 Черниговская 57568 0 1349 0 55861 0

Ситуация за все время пандемии

Заболело — 2237823 человек

Выздоровели — 2171601.

Летальных случаев — 52484.

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