Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 5 июля

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.
В Украине по состоянию на утро 5 июля зафиксировано 244 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 14 человек, еще 419 выздоровели. Было проведено 17 351 тест.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.
Коронавирус в областях
|
регион
|
подтвержденные
|
зарегистрировано умерших
|
выздоровели
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
г. Киев
|
214625
|
101
|
5201
|
2
|
205387
|
86
|
Винницкая
|
71133
|
11
|
1691
|
0
|
69258
|
13
|
Волынская
|
62187
|
2
|
1197
|
0
|
60640
|
7
|
Днепропетровская
|
135708
|
7
|
4446
|
1
|
130264
|
28
|
Донецкая
|
90734
|
3
|
2362
|
0
|
87997
|
23
|
Житомирская
|
88492
|
17
|
1791
|
1
|
86390
|
0
|
Закарпатская
|
62112
|
1
|
1605
|
0
|
60397
|
8
|
Запорожская
|
104694
|
5
|
2444
|
2
|
101926
|
43
|
Ивано-Франковская
|
86688
|
4
|
2100
|
0
|
84505
|
7
|
Киевская
|
127528
|
15
|
2754
|
0
|
123999
|
19
|
Кировоградская
|
20634
|
1
|
842
|
1
|
19500
|
11
|
Луганская
|
26642
|
2
|
949
|
0
|
25479
|
0
|
Львовская
|
137550
|
6
|
3659
|
3
|
133134
|
1
|
Николаевская
|
70022
|
10
|
1848
|
1
|
67916
|
26
|
Одесская
|
140781
|
16
|
2984
|
1
|
136951
|
0
|
Полтавская
|
77919
|
7
|
1861
|
0
|
75732
|
1
|
Ровенская
|
79521
|
2
|
1205
|
0
|
78181
|
26
|
Сумская
|
77976
|
10
|
1323
|
0
|
76293
|
16
|
Тернопольская
|
70057
|
5
|
1200
|
0
|
68633
|
9
|
Харьковская
|
148657
|
7
|
3542
|
1
|
144320
|
68
|
Херсонская
|
35844
|
3
|
1147
|
0
|
34302
|
0
|
Хмельницкая
|
88957
|
2
|
1878
|
1
|
86587
|
0
|
Черкасская
|
81829
|
5
|
1313
|
0
|
80015
|
1
|
Черновицкая
|
79965
|
2
|
1793
|
0
|
77934
|
26
|
Черниговская
|
57568
|
0
|
1349
|
0
|
55861
|
0
Ситуация за все время пандемии
- Заболело — 2237823 человек
- Выздоровели — 2171601.
- Летальных случаев — 52484.