Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 5 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 5 июля

Associated Press

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.

В Украине по состоянию на утро 5 июля зафиксировано 244 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 14 человек, еще 419 выздоровели. Было проведено 17 351 тест.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион

подтвержденные

зарегистрировано умерших

выздоровели

всего

в сутки

всего

в сутки

всего

в сутки

г. Киев

214625

101

5201

2

205387

86

Винницкая

71133

11

1691

0

69258

13

Волынская

62187

2

1197

0

60640

7

Днепропетровская

135708

7

4446

1

130264

28

Донецкая

90734

3

2362

0

87997

23

Житомирская

88492

17

1791

1

86390

0

Закарпатская

62112

1

1605

0

60397

8

Запорожская

104694

5

2444

2

101926

43

Ивано-Франковская

86688

4

2100

0

84505

7

Киевская

127528

15

2754

0

123999

19

Кировоградская

20634

1

842

1

19500

11

Луганская

26642

2

949

0

25479

0

Львовская

137550

6

3659

3

133134

1

Николаевская

70022

10

1848

1

67916

26

Одесская

140781

16

2984

1

136951

0

Полтавская

77919

7

1861

0

75732

1

Ровенская

79521

2

1205

0

78181

26

Сумская

77976

10

1323

0

76293

16

Тернопольская

70057

5

1200

0

68633

9

Харьковская

148657

7

3542

1

144320

68

Херсонская

35844

3

1147

0

34302

0

Хмельницкая

88957

2

1878

1

86587

0

Черкасская

81829

5

1313

0

80015

1

Черновицкая

79965

2

1793

0

77934

26

Черниговская

57568

0

1349

0

55861

0

Ситуация за все время пандемии

  • Заболело — 2237823 человек
  • Выздоровели — 2171601.
  • Летальных случаев — 52484.

Новости Украины: Минздрав разрешил делать прививки от коронавируса различными вакцинами

Новости Украины: Минздрав разрешил делать прививки от коронавируса различными вакцинами