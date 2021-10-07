Посиленої реабілітації потребує Аліса

Дитина проходить спеціалізоване лікування.

Множинні вади розвитку і отримане перинатальне ураження центральної нервової системи не дають Алісі можливості розвиватись, як її однолітки. Дитині вже понад два роки, але вона не повзає, не сидить, не ходить.

"За цей час вона перенесла операцію на серці, тижні в реанімації у вкрай важкому стані без будь-яких райдужних прогнозів, три місяці перебування в перинатальному центрі і безкінечні поїздки до різних фахівців", - розповідає мама дівчинки.

Подарувати дитині більш самостійне майбутнє можуть посилені і безперервні реабілітації у спеціалізованих закладах, але родині їх потрібно оплачувати самостійно.

"Ось уже два роки ми намагаємося щосили допомагати Алісі відновлюватися, розуміючи, що потрібно це робити ще багато років, прикладаючи ще більше зусиль і справляючись з новими складнощами. Відвідування реабілітаційних центрів і заняття з фахівцями дають результати: Аліса добре тримає голову, впевненіше тримає спину, фахівці її хвалять і відзначають позитивну динаміку, вона все частіше буває розслабленої, тонус стає менше, Аліса стала багато базікати, намагається повторювати слова, відповідає на звернення до ній", - розповідає мама Аліси.

Такі результати лікування дають надію батькам, тож вони не мають права зупинятись і благають допомогти їм подарувати їхній дитини шанс.

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