В усиленной реабилитации нуждается Алиса

Ребенок проходит специализированное лечение.

Множественные пороки развития и полученное перинатальное поражение центральной нервной системы не дают Алисе возможности развиваться, как ее сверстники. Ребенку уже более двух лет, но она не ползает, не сидит, не ходит.

"За это время она перенесла операцию на сердце, недели в реанимации в крайне тяжелом состоянии без каких-либо радужных прогнозов, три месяца пребывания в перинатальном центре и бесконечные поездки к различным специалистам", - рассказывает мама девочки.

Подарить ребенку более самостоятельное будущее могут усиленные и непрерывные реабилитации в специализированных учреждениях, но семье их нужно оплачивать самостоятельно.

"Вот уже два года мы стараемся изо всех сил помогать Алисе восстанавливаться, понимая, что нужно это делать еще много лет, прикладывая еще больше усилий и справляясь с новыми сложностями. Посещение реабилитационных центров и занятия со специалистами дают результаты: Алиса хорошо держит голову, уверенно держит спину , специалисты ее хвалят и отмечают положительную динамику, она все чаще бывает расслабленной, тонус становится меньше, Алиса стала много болтать, пытается повторять слова, отвечает на обращение в ней", - рассказывает мама Алисы.

Такие результаты лечения дают надежду родителям, поэтому они не имеют права останавливаться и просили помочь им подарить их ребенка шанс.

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