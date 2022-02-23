В Раду могут пройти семь партий: опрос "Рейтинга"

Лидирует "Слуга народа".
Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, в Верховную Раду попали бы семь политических партий.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".
Среди партий лидирует "Слуга народа". Политическую силу готовы поддержать 19,6% украинцев среди голосующих и определившихся с выбором.
Далее в рейтинге – "Европейская солидарность", за которую готовы проголосовать 17,7% опрошенных. Третья в списке – "Батькивщина", за которую свои голоса отдали бы 11,5% избирателей.
Политическую партию "ОПЗЖ" поддержали бы 9,5% украинцев. "Силу и честь" – 7,6% респондентов. Политсила "Разумная политика" – 6,7%. За партию Евгения Мураева "Наши" свои голоса отдали 5,4% избирателей.
Другие политические силы не преодолевают необходимый барьер в 5% для того, чтобы попасть в парламент.
К слову, опросы проводились с 11 по 18 февраля. Было опрошено 4800 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 1,4%.
Как сообщалось, по опросу "Рейтинга", который был проведен ранее , в Раду прошли бы восемь партий. Новичок среди таких политсил – партия Сергея Притулы "24 августа". Ее поддержали 5,3% избирателей.
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