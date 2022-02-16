В Раду могут пройти восемь партий, среди них есть новички: соцопрос

В Раду могут пройти восемь партий, среди них есть новички: соцопрос

В частности, в парламент проходят партии Притулы и Мураева.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, проходной барьер в 5% преодолели бы 8 партий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 12-13 февраля.

18,3% из тех, кто будет голосовать и определился с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа";

17,1% – партию "Европейская солидарность";

10,8% – партию "Батькивщина";

9,7% – партию "Оппозиционная платформа – За жизнь";

5,9% — партию Дмитрия Разумкова "Умная политика";

5,5% – партию Евгения Мураева "Наши";

5,3% — партию Сергея Притулы "24 августа";

5,2% – партию "Сила и честь".

Также читайте Зеленский лидирует в президентском рейтинге: опрос КМИС

В то же время в Раду не прошли бы "Радикальная партия" с поддержкой 4,7%, партия "Украинская стратегия Гройсмана" — 4%, "Партия Шария" — 3,4%, "УДАР Виталия Кличко" и ВО "Свобода" — по 2,8%.

Рейтинг других политических сил составил не более 2%.

Опрос был проведен среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная система: 2000 респондентов. Способ опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с внедрением компьютера). Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: чуть больше 2,2%.

Напомним, согласно соцопросу в начале февраля, на тот момент в парламент могли бы пройти всего 5 партий — "Европейская солидарность", Слуга народа", "Батькивщина", "ОПЗЖ" и "Умная политика".

Читайте также: