Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

До Ради можуть пройти вісім партій, серед них є новачки: соцопитування

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
До Ради можуть пройти вісім партій, серед них є новачки: соцопитування

УНІАН

Зокрема, до парламенту проходять партії Притули та Мураєва.

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, прохідний бар'єр у 5% подолали б 8 партій. 

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 12-13 лютого.

  • 18,3% серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу";
  • 17,1% ­– партію "Європейська солідарність";
  • 10,8% – партію "Батьківщина";
  • 9,7% – партію "Опозиційна платформа ­– За життя";
  • 5,9% – партію Дмитра Разумкова "Розумна політика";
  • 5,5% – партію Євгена Мураєва "Наші";
  • 5,3%, – партію Сергія Притули "24 серпня";
  • 5,2% – партію "Сила і честь".

Водночас до Ради не пройшли б "Радикальна партія з підтримкою" 4,7%, партія "Українська стратегія Гройсмана" – 4%, "Партія Шарія" – 3,4%, "УДАР Віталія Кличка" та ВО "Свобода" – по 2,8%. 

Рейтинг інших політичних сил склав не більш ніж 2%.

Опитування провели серед населення України віком від 18 років у всіх областях, крім окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова система: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше ніж 2,2%.

Нагадаємо, згідно з соцопитуванням на початку лютого, на той момент до парламенту могли б пройти всього 5 партій – "Європейська солідарність", Слуга народу", "Батьківщина", "ОПЗЖ" та "Розумна політика".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація