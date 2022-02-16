До Ради можуть пройти вісім партій, серед них є новачки: соцопитування

До Ради можуть пройти вісім партій, серед них є новачки: соцопитування

Зокрема, до парламенту проходять партії Притули та Мураєва.

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, прохідний бар'єр у 5% подолали б 8 партій.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 12-13 лютого.

18,3% серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу";

17,1% ­– партію "Європейська солідарність";

10,8% – партію "Батьківщина";

9,7% – партію "Опозиційна платформа ­– За життя";

5,9% – партію Дмитра Разумкова "Розумна політика";

5,5% – партію Євгена Мураєва "Наші";

5,3%, – партію Сергія Притули "24 серпня";

5,2% – партію "Сила і честь".

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Водночас до Ради не пройшли б "Радикальна партія з підтримкою" 4,7%, партія "Українська стратегія Гройсмана" – 4%, "Партія Шарія" – 3,4%, "УДАР Віталія Кличка" та ВО "Свобода" – по 2,8%.

Рейтинг інших політичних сил склав не більш ніж 2%.

Опитування провели серед населення України віком від 18 років у всіх областях, крім окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова система: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше ніж 2,2%.

Нагадаємо, згідно з соцопитуванням на початку лютого, на той момент до парламенту могли б пройти всього 5 партій – "Європейська солідарність", Слуга народу", "Батьківщина", "ОПЗЖ" та "Розумна політика".

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