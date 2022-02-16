Хокей на Олімпійських іграх: стали відомі півфінальні пари турніру

Залишилося чотири претенденти на "золото".

У середу, 16 лютого , на Олімпійських іграх у Пекіні визначились півфіналісти хокейного турніру.

Словаччина обіграла США (3:2 Б), ОКР перемогла Данію (3:1), Фінляндія — Швейцарію (5:1), Швеція здолала Канаду (2:0).

Сітка півфіналів визначається за рейтингом "посіву" групового етапу: найкраща з команд, що залишилися, зіграє з гіршою, друга — з третью.

У півфіналі турніру Росія зіграє із командою Швеції. В іншому півфіналі зустрінуться Фінляндія та Словаччина.

Півфінальні пари хокейного турніру ОІ-2022

Фінляндія - Словаччина

ОКР - Швеція

Матчі 1/2 фіналу відбудуться у п'ятницю, 18 лютого. Фінляндія та Словаччина зіграють о 6:10, а російські хокеїсти зустрінуться зі шведами о 15:10 за Києвом.

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