До Ради можуть пройти сім партій: опитування "Рейтингу"

Лідирує "Слуга народу".
Якби парламентські вибори відбулися найближчим часом, то до Верховної Ради потрапили б сім політичних партій.
Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Серед партій лідирує "Слуга народу". Політичну силу готові підтримати 19,6% українців серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором.
Далі у рейтингу - "Європейська солідарність", за яку готові проголосувати 17,7% опитаних. Третя у списку - "Батьківщина", за яку свої голоси віддали б 11,5% виборців.
Політичну партію "ОПЗЖ" підтримали б 9,5% українців. "Силу та честь" - 7,6% респондентів. Політсилу "Розумна політика" - 6,7%. За партію Євгена Мураєва "Наші" свої голоси віддали б 5,4% виборців.
Інші політичні сили не долають необхідний бар'єр у 5% для того, аби потрапити до парламенту.
До слова, опитування проводили від 11 до 18 лютого. Було опитано 4800 осіб методом телефонного інтерв'ю у всіх регіонах України, крім окупованих територій Донбасу та Криму. Статистична похибка вбирається у 1,4%.
Як повідомлялося, за опитуванням "Рейтинга", яке було проведене раніше, до Ради пройшли б вісім партій. Новачок серед таких політсил - партія Сергія Притули "24 серпня". Її підтримали 5,3% виборців.
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