Пожиттєва терапія за 320 тисяч доларів на рік – єдиний порятунок для Давида

Рідні хлопчика благають допомогти малюку.

У трирічного Давида Ляшенко - єдиний діагностований випадок в Україні рідкісної генетичної хвороби – гемолітико-уремічний синдром. Вона вражає усі органи, вони починають відмовляти. Допомогти йому може лише препарат не сертифікований в Україні. Мама Давида благає усіх про допомогу.

Рік тому у Давида раптово відмовили нирки. Тоді лікарі вперше припустили хворобу, спроба лікування в Охматдиті. Та порятунок знайшли рідні лише у Туреччині. Там за місяць і за 100 тисяч доларів малюка повернули до життя. Та за рік аналізи знову у 20 разів вищі норми.

«Печінкові проби, що стосується кишечника, що стосується нирок, щодо крові. Поки що поставили фіброз печінки. Дитина дуже збуджена, нервова», - розповідає мама хлопчика.

У Давида поступово відмовляють усі внутрішні органи, вражені мікротромбозом.

«Дитина отримує мінімальну терапію, але вона як на бочці з порохом. Ми не розуміємо, коли буде загострення», - твердять лікарі.

Зупинити хворобу можна препаратом, який не має реєстрації в Україні. Його вартість за дозу від 5 до 10 тисяч доларів. Тоді в Туреччині вони зробили 4 дози. І мусили повернутися через брак коштів. Нині ж їх чекають в Іспанії. Задля генетичного обстеження й визначення дози преперату.

«Це треба було зробити вчора, провести ці дослідження, зрозуміти стан дитини, тяжкість захворювання, генетично визначити це захворювання. Ідеально б було мати цей препарат у себе в кишені, якщо завтра стан розвинеться, то зразу його ввести. Він допомагає не розвитись ускладненню захворювання», - каже лікар хлопчика.

«Вони виставили рахунок на 10 тисяч євро, щоб здати аналізи. 320 тисяч доларів – це коштує лікування препаратом в мінімальних дозах», - каже мама Давида.

Жінка благає допомогти її синочку.

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