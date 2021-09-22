Як лами допоможуть боротися з COVID-19: вчені провели унікальний експеримент

В організмі цих тварин виявили унікальні антитіла, на основі яких створили ліки.
Британська лама на прізвисько Фіфі стала черговою надією перемогти коронавірус.
Про це йдеться 22 вересня у сюжеті ТСН.19:30.
Тварина живе на фермі міста Редінг і допомагає науковцям у дослідженнях імунітету. Вони пояснюють: у відповідь на будь-яку інфекцію організм лам виробляє нанотіла. Це простіша версія антитіл, завдяки чому їх легше модифікувати в лабораторії.
На основі цих нанотіл науковці виготовили ліки у формі спрею та вже застосували їх на щурах. Результати виявилися чудовими: усі піддослідні повністю одужали через шість днів. До кінця року винахід планують спробувати й на людях.
Раніше головний інфекціоніст Львівщини розповів, скільки потрібно часу, щоб пролікувати коронавірус.