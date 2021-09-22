Як лами допоможуть боротися з COVID-19: вчені провели унікальний експеримент

Як лами допоможуть боротися з COVID-19: вчені провели унікальний експеримент

В організмі цих тварин виявили унікальні антитіла, на основі яких створили ліки.

Британська лама на прізвисько Фіфі стала черговою надією перемогти коронавірус.

Про це йдеться 22 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

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Тварина живе на фермі міста Редінг і допомагає науковцям у дослідженнях імунітету. Вони пояснюють: у відповідь на будь-яку інфекцію організм лам виробляє нанотіла. Це простіша версія антитіл, завдяки чому їх легше модифікувати в лабораторії.

На основі цих нанотіл науковці виготовили ліки у формі спрею та вже застосували їх на щурах. Результати виявилися чудовими: усі піддослідні повністю одужали через шість днів. До кінця року винахід планують спробувати й на людях.

Раніше головний інфекціоніст Львівщини розповів, скільки потрібно часу, щоб пролікувати коронавірус.

Новини світу: британська лама стала надією перемогти коронавірус

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