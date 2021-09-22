Как ламы помогут бороться с COVID-19: ученые провели уникальный эксперимент

В организме этих животных обнаружили уникальные антитела, на основе которых создали лекарство.
Британская лама по кличке Фифи стала очередной надеждой победить коронавирус.
Об этом говорится 22 сентября в сюжете ТСН.19:30.
Животное живет на ферме города Рединг и помогает ученым в исследованиях иммунитета. Они объясняют: в ответ на любую инфекцию организм лам производит нанотела. Это простая версия антител, благодаря чему их легче модифицировать в лаборатории.
На основе этих нанотел ученые изготовили лекарства в форме спрея и уже применили их на крысах. Результаты оказались превосходными: все испытуемые полностью выздоровели через шесть дней. К концу года изобретение планируют попробовать и на людях.
Ранее главный инфекционист Львовщины рассказал, сколько нужно времени, чтобы пролечить коронавирус.