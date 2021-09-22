Как ламы помогут бороться с COVID-19: ученые провели уникальный эксперимент

Как ламы помогут бороться с COVID-19: ученые провели уникальный эксперимент

В организме этих животных обнаружили уникальные антитела, на основе которых создали лекарство.

Британская лама по кличке Фифи стала очередной надеждой победить коронавирус.

Об этом говорится 22 сентября в сюжете ТСН.19:30.

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Животное живет на ферме города Рединг и помогает ученым в исследованиях иммунитета. Они объясняют: в ответ на любую инфекцию организм лам производит нанотела. Это простая версия антител, благодаря чему их легче модифицировать в лаборатории.

На основе этих нанотел ученые изготовили лекарства в форме спрея и уже применили их на крысах. Результаты оказались превосходными: все испытуемые полностью выздоровели через шесть дней. К концу года изобретение планируют попробовать и на людях.

Ранее главный инфекционист Львовщины рассказал, сколько нужно времени, чтобы пролечить коронавирус.

Новости мира: британская лама стала надеждой победить коронавирус

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