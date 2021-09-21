Лечение коронавируса: сколько нужно времени, чтобы преодолеть COVID-19

Лечение коронавируса: сколько нужно времени, чтобы преодолеть COVID-19

По мнению медиков, продолжительность лечения зависит от поражения дыхательной системы.

В Украине стремительно растет количество инфицированных коронавирусом. В то же время в Минздраве отмечают, что в Украине за последние три месяца подавляющее большинство госпитализированных с коронавируса были без прививки. Таких пациентов — 98.1%.

Сколько нужно времени, чтобы пролечить коронавирус, рассказал ТСН.ua главный инфекционист Львовской, глава Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко.

По его словам, лечение COVID-19 продлится минимум несколько недель.

"В зависимости от поражения дыхательной системы, на лечение от коронавируса сейчас идет 2-3 недели. Если человек уже попадает в отделение реанимации, то на его лечение уходит 3-4 недели. Все зависит от состояния больных и того, как долго они находятся на ИВЛ ", — рассказал Сергей Федоренко.

Напомним, что главный инфекционист Львовской области рассказал, как распознать первые симптомы "Дельты". По его словам, об инфицировании могут свидетельствовать любые проявления острой респираторной инфекции: а это — насморк, сухой кашель, повышение температуры, общая слабость, возможно рвота, понос.

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