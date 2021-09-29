Юлія просить врятувати їй життя

Зараз молодій жінці призначений дороговартісний препарат

У листопаді 2020 року Юлія Жадько дізналась, що її кашель і сильна слабкість – це симптоми раку легень, який уже устиг розповсюдитись і в інші частини тіла.

«10.11. 2020 року була проведена біопсію надключичних лімфовузлів. Після неї був встановлений діагноз – аденокарценома легень, метастази в лімфовузли, кістки скелету, патологічний перелам шийки лівого стегна. Тоді почалося лікування, я отримала 8 курсів хіміотерапії, 7 променевих терапій, але хвороба прогресує», – розповідає свою історію Юля.

Щоб зупинити хворобу, лікарі порадили пройти нове дослідження, щоб обрати один із новітніх препаратів, який максимально буде підходити у випадку молодої жінки. На таке дослідження довелося зібрати кошти за допомогою рідних і друзів. Залишок суми витратили на купівлю препарату для першого курсу лікування. А ось подальша закупка медикаментів під великим запитанням.

«Один курс коштує понад 60 тисяч гривень і його вистачає на 28 днів. А потрібно щонайменше лікуватись 6-8 місяців. Вся родина, друзі, знайомі, близькі люди майже рік, боряться із захворюванням Юлі, і ми вже потребуємо допомоги від добрих і чуйних людей», - кажуть рідні жінки.

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ЖАДЬКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

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