Юлия просит спасти ей жизнь

Сейчас молодой женщине назначен очень дорогой препарат

В ноябре 2020 года Юлия Жадько узнала, что ее кашель и сильная слабость — это симптомы рака легких, который уже успел распространиться и в другие части тела.

«10.11.2020 была проведена биопсия надключичных лимфоузлов. После нее был установлен диагноз — аденокарценома легких, метастазы в лимфоузлы, кости скелета, патологический перелом шейки левого бедра. Тогда началось лечение, я получила 8 курсов химиотерапии, 7 лучевых терапий, но болезнь прогрессирует», — рассказывает свою историю Юля.

Чтобы остановить болезнь, врачи посоветовали пройти новое исследование, чтобы выбрать один из новейших препаратов, что максимально будет подходить в случае молодой женщины. На такое исследование пришлось собрать средства с помощью родных и друзей. Остаток суммы потратили на покупку препарата для первого курса лечения. А вот дальнейшая закупка медикаментов под большим вопросом.

«Один курс стоит более 60 000 гривен и его хватает на 28 дней. А нужно минимум лечиться 6-8 месяцев. Вся семья, друзья, знакомые, близкие люди почти год борются с заболеванием Юли, и мы уже нуждаемся в помощи от добрых и отзывчивых людей», — говорят родные женщины.

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4149 4390 1907 4107

ЖАДЬКО ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

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