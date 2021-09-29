В Николаеве военачальник сбывал вооружение криминалитету

Похищенное оружие мужчина хранил в арендованном помещении.

В Николаеве задержали морпеха, который торговал арсеналом воинской части.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 29 сентября.

Также читайте Подстрелил ребенка в Житомирской области действующий полковник с целым арсеналом оружия в машине

Мужчина служил начальником склада ракетно-артиллерийского вооружения. Оттуда и похищал оружие, а хранил его в арендованном неподалеку от военной части помещении.

Там во время обысков силовики нашли артиллерийские и минометные мины, артснаряд, гранатометы, дымовые и противотанковые гранаты и десятки тысяч патронов различного калибра. "Дельца" задержали "на горячем" — во время сбыта очередной партии оружия.

Сейчас следователи устанавливают других участников преступной схемы.

Новости Украины: в Николаеве задержали морпеха, который торговал арсеналом воинской части

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку