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В Николаеве военачальник сбывал вооружение криминалитету

В Николаеве военачальник сбывал вооружение криминалитету

СБУ

Похищенное оружие мужчина хранил в арендованном помещении.

В Николаеве задержали морпеха, который торговал арсеналом воинской части.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 29 сентября.

Мужчина служил начальником склада ракетно-артиллерийского вооружения. Оттуда и похищал оружие, а хранил его в арендованном неподалеку от военной части помещении.

Там во время обысков силовики нашли артиллерийские и минометные мины, артснаряд, гранатометы, дымовые и противотанковые гранаты и десятки тысяч патронов различного калибра. "Дельца" задержали "на горячем" — во время сбыта очередной партии оружия.

Сейчас следователи устанавливают других участников преступной схемы.

Новости Украины: в Николаеве задержали морпеха, который торговал арсеналом воинской части

Новости Украины: в Николаеве задержали морпеха, который торговал арсеналом воинской части
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