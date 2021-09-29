У Миколаєві військовий начальник збував озброєння криміналітету

Викрадену зброю чоловік зберігав в орендованому приміщенні.
У Миколаєві затримали морпіха, який торгував арсеналом військової частини.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 29 вересня.
Чоловік служив начальником складу ракетно-артилерійського озброєння. Звідти і викрадав зброю, а зберігав її в орендованому неподалік від військової частини приміщенні.
Там під час обшуків силовики знайшли артилерійські та мінометні міни, артснаряди, гранатомети, димові та протитанкові гранати і десятки тисяч набоїв різного калібру. "Ділка" ж затримали "на гарячому" - під час збуту чергової партії зброї.
Наразі слідчі встановлюють інших учасників злочинної схеми.