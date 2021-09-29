Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 29 вересня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 29 вересня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 9,6 тисячі.

В Україні станом на ранок 29 вересня зафіксовано 9 666 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 217 людей, 3 281 пацієнт одужав.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 855 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 42 132 особи;

методом ІФА – 10 973 особи;

експрес-тестами – 39 724 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 411 622 особи;

одужало – 2 251 352 особи;

летальних випадків – 56 080;

проведено ПЛР-тестувань – 12 783 263.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) та Запорізькій (592) областях.

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