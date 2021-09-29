Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 29 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 9,6 тысячи.
В Украине по состоянию на утро 29 сентября зафиксировано 9 666 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 217 человек, 3 281 пациент выздоровел.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 855 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 42 132 человека;
- методом ИФА — 10 973 человека;
- экспресс-тестами — 39 724 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 411 622 человека;
- выздоровели — 2 251 352 человека;
- летальных исходов — 56 080;
- проведено ПЦР-тестов — 12 783 263.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях.
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