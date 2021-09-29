Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 29 сентября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 29 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 9,6 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 29 сентября зафиксировано 9 666 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 217 человек, 3 281 пациент выздоровел.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 855 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 42 132 человека;

методом ИФА — 10 973 человека;

экспресс-тестами — 39 724 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 411 622 человека;

выздоровели — 2 251 352 человека;

летальных исходов — 56 080;

проведено ПЦР-тестов — 12 783 263.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях.

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