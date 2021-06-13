"30 кроків вперед", 2010: Янукович-президент та найбільша техногенна катастрофа в історії людства

У ТСН.Тиждень триває спецпроєкт "30 кроків вперед". І цього разу розповідь про 2010 рік.

Рік, що зламав шаблони. Небесна вежа посеред пустелі. Найбільша помилка України. І час, коли світ закляк від невимовної стихії.

НАЙБІЛЬША ТЕХНОГЕННА КАТАСТРОФА В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА

Чорний, як смола, стовп диму - заввишки в кілометр. Унизу, посеред води, - палає рукотворне диво - нафтова платформа "глибоко-водний горизонт". 20-го квітня 2010-го року - ця аварія в Мексиканській затоці стане початком найбільшої техногенної катастрофи в історії людства. Перекрити зруйновану нафтову свердловину - виявилося справою майже неможливою.

І ця нафта - під тиском - тече в океан. Піднімаючись на його поверхню - і створюючи величезні чорні плями розміром у тисячі кілометрів. І на воді, і на березі. А в цих плямах - гине все живе. Вилив нафти - вдається припинити лише через 152 дні.

Масово помирали птахи, морські черепахи, риба... Знайшли - майже сотню загиблих дельфінів. Частіше - почали помирати й кити. Їхні туші виявляли за тисячі кілометрів від місця катастрофи. Крім цього, аварія відчутно вдарила по економіці США.

БУРДЖ-ХАЛІФА

4 січня 2010-го в об'єднаних Арабських Еміратах урочисто відкривають - 828-метровий хмарочос. Майже кілометрову вежу називають - Бурдж-Халіфа. Найвищий будинок в світі звели всього за 4 роки витративши півтора мільярди доларів. Це вертикальне місто в місті саме виробляє собі електрику від сонця та вітру. І непогано заробляє - до 37-го поверху - це шикарний отель, дизайнером якого був сам Джорджо Армані. До 108-го поверху - розміщено елітні квартири. Більшість з яких розкупили за мільйони ще під час будівництва

ЯНУКОВИЧ-ПРЕЗИДЕНТ

Використавши правило першого та останнього слова - де запам'ятовується лише те, що було на початку та в кінці - Віктор Ющенко 22 січня видає указ - зробити Степана Бандеру - героєм України. Та це не допомагає йому на виборах - він набирає трохи більше 5% голосів. Далеко попереду - Яценюк, Тігіпко, Тимошенко - і Янукович. Останні двоє виходять в другий тур - де залізна леді програє на 5%. Під час інавгурації перед новим президентом раптом закриються двері, а своє омріяне президентське посвідчення він всупереч протоколу сховає в кишеню піджака.

Янукович - президент - це прикра закономірність в країні, де дуже багато людей втомлені від розмов про свободу, що маскують корупцію. Поміж розмовами і ковбасою виграє ковбаса.

Вже невдовзі більшість тих, хто обирав Януковича розуміють, що свободи стало менше, а от ковбаси не побільшало. Янукович - через Конституційний суд - повертає собі максимальні президентські повноваження і одноосібно починає контролювати майже кожне кадрове призначення в державі.

ЕЙЯФ'ЯТЛАЙОКЮТЛЬ

Ейяф'ятлайокютль - в 2010-му ця назва стає світовим мемом. В Ісландії близько сотні вулканів, але саме цей, з важковимовною назвою, в березні почав прокидатися. Хмара попелу з жерла вулкану піднімається на висоту 9 кілометрів та на кілька днів паралізує авіасполучення в половині світу. Скасовують близько 100 000 рейсів, це руйнує плани мільйонів людей.

СМОЛЕНСЬКА КАТАСТРОФА

Вони політики - і звикли вставати дуже рано або не лягати взагалі, посеред ночі сідаючи в свої літаки. 10 квітня 2010-го все польське верховне керівництво - 96 осіб - сяде в такий от літак - щоб вже ніколи звідти не вийти.

Президентський ТУ-154 везе Лєха Качинського та ледь не всю військово-політичну верхівку країни в Смоленськ - там на Катинському кладовищі лежить розстріляна Кремлем у 1940 році офіцерська еліта Війська Польського. Літаком керують досвідчені пілоти - але під час заходу на посадку він чомусь раптово знижується, зачіпає крилом березу і падає в ліс за 700 метрів до початку злітної смуги.

В Польщі - семиденний траур. Лідери країн з усього світу переказують співчуття. Всі говорять про страшний збіг обставин - туман та можливу помилку пілотів. Та потім стає зрозуміло - 96 поляків стали жертвами запланованого політичного вбивства.

Під час огляду польською стороною будуть знайдені рештки вибухових речовин на корпусі літака. Поляки доводять – ТУ-154 вибухнув двічі, і це не було наслідком аварії. Запис переговорів диспечерів на вежі Смоленського аеропорту дозволить експертам говорити, що літак президента Качинського підводили до катастрофи навмисне. Поляки офіційно звертаються до Москви з вимогою заарештувати трьох диспетчерів Смоленського аеропорту. І показова деталь - залишки свого президентського борта Варшава не може отримати і досі.

ХАРКІВСЬКІ УГОДИ

Після перемоги Януковича Київ все більше прив’язують до Москви. 21 квітня в Харкові президенти Янукович та Мєдвєдєв підписують так звані Харківські угоди. Там записано замість виходу з території України у 2017-му, Чорноморський флот лишається в Севастополі до 2042-го року. Платою за чуже військо у власному домі мала стати 30 відсоткова знижка на газ. Через 11 років українські правоохоронці назвуть ці дії Азарова та Януковича зрадою. Але в парламенті це розуміли ще тоді - димові шашки, обливання водою, бійки. Незважаючи на запеклий протест опозиції, харківські угоди ратифікують. "За" проголосують картки навіть тих депутатів, що в цей момент перебувають за кордоном.

"30 кроків вперед", 2010: аварія в Мексиканській затоці, ера Януковича, катастрофа під Смоленськом

Харківські угоди не приносять Україні ніякого економічного зиску - знижка за газ виявляється абсолютно умовною. А от росіяни - окрім ідеологічної перемоги - закріплюють та посилюють реальну військову присутність на кримській землі. Збільшений в 2010-му штат військових та розвідників стане оплотом для анексії півострова через 4 роки.

Найголовніше завдання прем'єра з унікальною українською - виймати гроші з бідніючого населення. В проєкті нового податкового кодексу - повна ліквідація спрощеної системи оподаткування. Така несправедливість виведе на Майдан - десятки тисяч ще вчора аполітичних підприємців.

ПОДАТКОВИЙ МАЙДАН

Податковий Майдан починається 22 листопада - майже день в день із іншими революціями на цьому місці. На Майдані знову - наметове містечко. Головна вимога - до президента - ветувати новий податковий кодекс. 27 листопада Янукович приходить до мітингувальників та обіцяє значні поступки. Вже за три дні він частково ветує кодекс Азарова. А 3 грудня комунальники та міліція зачищають Майдан.

Пізніше проти найактивніших організаторів та учасників цієї невеличкої революції порушать кримінальні справи - за зіпсовану бруківку. За окремими - будуть невідривно стежити - аж до початку Революції гідності.

АРЕШТ ЛУЦЕНКА

26 грудня 2010го року спецпризначенці СБУ заарештовують колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Справа проти нього була порушена за тиждень до цього. Вина ексміністра в тому, що він незаконно виділив квартиру своєму водієві, а також витратив більше 600 тисяч з бюджету на святкування дня міліції в Палаці Україна. "Регіонали" починають віддавати борги всім тим, хто заважав їм захопити країну в 2004-му році. Юрія Луценка посадять на 4 роки . А наступного року в СІЗО переїде головна конкурентка Віктора Януковича - Юлія Тимошенко.

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