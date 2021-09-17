Вхід за "грін-пасом" і звільнення через відмову від щеплення: які обмеження запроваджують у Європі задля зупинення пандемії

В Європі повертаються до обмежень через коронавірус, але поширюються вони не на всіх.

Коронавірус у світі знову стрімко поширюється і країни поступово починають відновлювати COVID-обмеження. Утім, завдяки вакцинації проти коронавірусу, яка стрімко набирає обертів, цьогорічні карантинні обмеження будуть більш лояльними, але лише щодо тих, хто отримав щеплення.

ТСН.ua розповідає, які ковідні обмеження вводять нині в Європі через поширення коронавірусу.

Польща

Маски у Польщі:

Є обов'язкова вимога закривати ніс і рот маскою всередині будівель. Необхідно одягати саме маску: хустки, бандани, каски використовувати не можна.

Немає обов'язку носити маски на відкритому повітрі (наприклад, на вулиці, в парку, на бульварах, на пляжі).

Під час поїздки на особистому автомобілі маска не потрібна.

Дітям до 5 років не потрібно носити маски.

Що відкрито в Польщі:

Ресторани - до 75% заповненості.

Готелі - до 75% заповненості.

Музеї та галереї (не більше 1 людини на 10 м²).

Бібліотеки (не більше 1 людини на 10 м²).

Кінотеатри, театри, опери та філармонії - до 75% заповненості.

Парки атракціонів - до 75% заповненості.

Дискотеки, нічні клуби - максимум 150 осіб.

Ярмарки, конференції, виставки (ліміт 1 людина на 10 м²).

Магазини, поштові відділення, торгові центри (ліміт 1 людина на 10 м²).

Салони краси, перукарні, косметологи, тренажерні зали, фітнесклуби, басейни, аквапарки (ліміт 1 людина на 10 м²).

Церкви - до 75% заповненості.

Аудиторія на спортивних об'єктах - до 50% від місткості.

Громадський транспорт

100% потужності.

Пасажирам слід носити маски, що закривають рот і ніс.

Польським музеям, театрам, операм, філармонія, наразі дозволено працювати, але у суворому санітарному режимі. Наприклад, діє ліміт відвідувачів – 1 людина. на 10 м2. А, якщо це на свіжому повітрі, то має бути заповненість не більше 75%, дистанція - 1,5 м між глядачами чи слухачами.

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Обмеження не стосується осіб, повністю щеплених проти COVID-19.

Кінотеатри також можуть приймати відвідувачів, але із заповнюваністю не більше 75%. У всіх приміщеннях громадяни мусять бути у масках.

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Концертна діяльність у закритих приміщеннях відновлюється за умов, що глядачі чи слухачі мають доступ до не більше 75% кількості місць, між ними дотримано дистанцію у 1,5 м і масковий режим. На вулиці дозволяється залучати до заходу не більше 250 осіб, але до цього ліміту не зараховуються люди, щеплені проти Covid-19.

Весілля можна організовувати, але дозволено запрошувати до 150 гостей. Також має бути дотримано між столами дистанцію.

Нічні клуби, дискотеки та інші місця, працюють, але у санітарному режимі. Максимальна кількість учасників – 150. Обмеження також не стосується осіб, повністю щеплених проти COVID-19.

Карантин після повернення з-за кордону

У Польщі, де станом на 17 вересня пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу (отримали два щеплення) 19,2 млн осіб, через штам "Дельта" відновлюють обов’язковий 10-денний карантин для людей, які в'їжджатимуть до країни з держав, які не входять до Шенгенської зони й не належать до простору ЄС, зокрема і з України. Нововведення набувають чинності від 24 вересня.

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Утім, карантин можна буде достроково припинити, через 7 днів, у разі негативного результату тесту. Також ізоляція не поширюватиметься на людей, які повністю вакциновані проти коронавірусу, а також дітей до 12 років, які перебувають під наглядом вакцинованих батьків.

У Польщі вважають, що найбільшою гарантією з точки зору безпечного перебування та повернення до країни саме наявність сертифіката про повну вакцинацію.

Італія

Італія, як і Україна, поділена на чотири категорії в залежності від епідситуації: є "білі", "жовті", "помаранчеві" і "червоні" регіони. В останніх заборонено без необхідності пересуватися не тільки між окремими містами і провінціями, а й усередині міст. Туди знову повернулися декларації про пересування, які правоохоронні органи перевіряють у всіх, хто виходить з дому.

В'їзд і виїзд в регіони з "червоним" і "помаранчевим" рівнем можливі тільки у зв'язку з роботою, навчанням або з медичних чи з інших особливих причин. У таких регіонах закриті бари і ресторани: вони можуть працювати тільки на винос або з доставкою додому. Також в італійських населених пунктах у "червоних" зонах заборонено роздрібну торгівлю, за винятком роботи аптек, продуктових, тютюнових крамниць і газетних кіосків.

Утім, наразі "червоних" і "помаранчевих" регіонів в Італії немає, а "жовтою" є лише Сицилія, всі інші - "білі". У регіонах, де ослаблено карантин, барам і ресторанам дозволено працювати із прийманням клієнтів. Також працюють музеї і архітектурні об'єкти.

Як пише CNN, від 6 серпня для входу в культурні об'єкти, такі як музеї чи галереї, розважальні та спортивні комплекси, тематичні парки, спасалони, ресторани чи кафе, потрібен сертифікат "Certificazione verde", або "зелений пропуск". Також це поширюється на внутрішні рейси, поїздки на поїзді між регіонами і морські перевезення від 1 вересня.

Ті, хто був вакцинований в інших країнах, не мають права на отримання італійського пропуску, але приймається так званий "паспорт вакцинації ЄС". Пропуск показує, що людина вакцинована; має негативний результат протягом останніх 48 годин або вилікувалася від коронавірусу протягом останніх шести місяців.

Усіх, хто не матиме ковід-сертифікату, відсторонять від роботи. А на тих, хто наважиться прийти на роботу без документа, або ж підробити його, чекатимуть штрафи.

Щодо італійських школярів, то, як пише Euronews, майже у всіх регіонах країни вони повернулися за парти. Але дорослим для доступу до освітніх установ обов'язково потрібно показувати "зелений пропуск". Це стосується і всіх освітян, і батьків.

Студентам в Італії, тим часом, аби потрапити на лекції та іспити необхідний також "грін-пас". В Італії оновлені правила діятимуть мінімум до кінця року.

Франція

Від 9 серпня Франція зробила так званий "паспорт вакцинації" проти COVID-19 обов'язкових для всіх, хто хоче відвідувати певні заходи і місця. Це означає, що кожен, зокрема іноземних мандрівників, тепер повинен довести наявність вакцинації або негативний результат тесту, зроблений за 72 годин до відвідування таких місць.

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Від 19 травня у Франції відкрилися музеї і кінотеатри з обмеженою кількістю місць. Глядачам дозволено повернутися в музеї, на арени, пам'ятники, театри, але до 800 осіб в закритих приміщеннях і 1000 - на відкритих майданчиках.

Відвідувачі, як і раніше мають носити маски в громадських місцях, таких як вестибюлі готелів, музеї, кінотеатри, а також на основних вулицях міста, які дуже людні.

Також у Франції ввели обов'язкову вакцинацію для всіх медичних працівників, інакше їм пригрозили не виплатити зарплати або відстороняти від роботи. У Парижі та інших великих містах лікарі вийшли на вулиці, щоб висловити свій протест.

Швейцарія

Від 13 вересня доступ до багатьох сфер у Швейцарії дозволений тільки вакцинованим, тим, хто перехворів або має свіжий ПЛР-тест. Зокрема, вимогу про наявність сертифікату поширено на всі закриті приміщення барів і ресторанів, а також на театри, кінотеатри, казино, басейни, музеї, зоопарки і т.д.

Гості без сертифікату в закладах громадського харчування або на заходах чи місцях, де потрібен сертифікат, можуть бути оштрафовані на 100 франків (2 871,33 грн.)

Зобов'язання мати ковід-сертифікат не діє:

в громадському транспорті, в установах роздрібної торгівлі та в транзитній зоні аеропортів;

в межах заходів в приватних приміщеннях (до 30 осіб);

в межах засідань парламентів всіх рівнів і муніципальних (общинних) зборів громадян;

- в межах персональних послуг (перукарні, терапевтичні та консультаційні послуги, послуг громадського харчування в точках масових соціальних контактів / ресторани у супермаркетах).

Скасовано в країні і обов'язкове носіння масок на відкритих майданчиках і в зонах загальнодоступних громадських установ, на території місць відпочинку і на літніх терасах ресторанів. У салонах автобусів і трамваїв або тролейбусів, а також в поїздах масковий режим зберігається. Скасовується обов'язок носити маски на роботі. Проте людям рекомендують носити маску там, де неможливо дотримати дистанцію в 1,5 м.

Обов'язок працювати на "дистанційці" тепер у країні замінено на рекомендацію: роботодавці звільняються від зобов'язання проводити повторні тести.

Німеччина

Влада Баден-Вюртемберг, що на південному заході Німеччини, від 13 вересня ввела радикальні обмеження для нещеплених дорослих - найжорсткіших, котрі діють наразі в країні. Зокрема, якщо відділення реанімації будуть переповнені хворими з коронавірусом, то громадяни без вакцинації не зможуть брати участь у суспільному житті.

У разі погіршення ситації, нещепленим заборонять відвідувати ресторани, культурні та спортивні заходи. Також їм буде необхідно звести до мінімуму всі соціальні контакти. Винятки - діти до 12 років і вагітні жінки.

"Клієнти ресторанів, культурних закладів, фітнесклубів зобов'язані перед відвідуванням надати докази повної вакцинації, довідку про перенесене захворювання або негативний тест. Однак для співробітників, що працюють в соціальній сфері цього зобов'язання поки не існує", - цитує dpa заяву, підготовлену в Баден-Вюртемберг для Конференції міністрів охорони здоров'я.

Загалом у Німеччині введено обов'язкове носіння медичних масок в магазинах і в громадському транспорті. Але заборонено носити маски з тканини і прикривати рот і ніс предметами одягу в громадських місцях.

Крім того, з'явилася ініціатива вводити суворі правила щодо співробітників у Німеччині: вони повинні або пройти повну вакцинацію, або регулярно проходити тестування за свій рахунок. Наразі це рішення ще не ухвалене на рівні країни.

Також розробляється ідея, аби дозволяти користуватися поїздами далекого прямування і внутрішніми рейсами, літаком тільки вакцинованим, тим, хто видужав або показав актуальний негативний тест.

Данія

А от данська влада зняла всі заборони, пов'язані з пандемією COVID-19, в країні. Зокрема, в Данії скасовано обов'язкове носіння масок, рукавичок і соціальна дистанція. Водночас, носіння захисних масок залишається обов'язковим в аеропортах, також данцям рекомендується носити їх під час відвідуванні лікаря, центрів тестування або лікарень.

Від 10 вересня вхід до усіх громадських закладів - вільний. Також в Данії не будуть вимагатися для проходу в ресторани, клуби та інші громадські місця QR-коди.

Школярі продовжують навчання в стандартному режимі. А працівники, які мають працювати в офісах, повернулися туди з "дистанційки". Втім, це не скасовує самоізоляцію для тих, у кого офіційно виявлять COVID-19.

Водночас для іноземців в Данії зберігаються суворі обмеження на в'їзд через кордон. Але умови відрізняються від того, з якої країни їде людина. Наприклад, туристи з Німеччини зобов'язані пройти тест на COVID-19. Загалом це стандартні умови: або документ про вакцинацію, або негативний ПЛР-тест.

Австрія

З пандемією готові "попрощатися" в Австрії, але йдеться лише про вакцинованих громадян. Для тих, хто не зробив щеплення, й надалі діятимуть обмеження.

Австрійський канцлер попередив, що в країні не мають наміру впроваджувати нові локдауни для вакцинованих, натомість нещеплені можуть готуватися до наступних обмежень. Для них закриють нічні заклади громадського харчування і великі заходи.

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Невакциновані люди повинні будуть носити маски FFP2 в магазинах другорядної важливості, таких як магазини одягу, канцелярських товарів тощо. Тим, хто пройшов вакцинацію, не потрібно буде носити маску, хоча вони все ж рекомендуються.

Маски FFP2 (респіратори) знову будуть обов'язковими в супермаркетах і громадському транспорті. До цього обов'язковими були тільки тканинні маски.

Також серед нововведень: подовжено тести на антигени, які тепер будуть дійсні тільки 24 години, раніше було 48 годин. Але, якщо в країні побільшає госпіталізованих, то для барів, ресторанів, тренажерних залів, перукарень та інших місць потрібен буде ПЛР-тест, сертифікат про вакцинацію або доказ про одужання. Тест на антиген не прийматимуть.

Греція

У країні в деяких регіонах діє комендантська година і заборона на музику (Іракліон, Ікарія, Мессінія, Арголіда, Евританія, Ахея, Еліда). Також є вимога носити маски, а кафе і ресторани можуть обслуговувати невакцинованих тільки на літніх терасах.

Від 13 вересня тим, хто не зробив щеплення ( і туристам) не можна відвідувати заклади громадського харчування та розважальні заклади, а для поїздок на всіх видах транспорту необхідно здавати ПЛР-тест на коронавірус

Для відвідування нічних клубів і туристичних місць необхідно мати доказ вакцинації від коронавірусу або довідку про одужання.

Бельгія

Влада Бельгії скасувала більшість обмежень. Знову запрацювали готелі, ресторани, бари і кафе. Переважно клієнтів у закладах харчування приймають на відкритих літніх майданчиках. На заходах із великою кількістю людей необхідний сертифікат вакцинації, довідка про одужання або негативний ПЛР-тест.

Масковий режим обов'язковим на вулицях, транспорті та громадських місцях. Виняток - діти до 12 років.

Норвегія

У Норвегії всі коронавірусні обмеження залишаються чинними, але уряд обіцяє їх скасувати, коли всі дорослі жителі пройдуть повний курс вакцинації. Конкретної дати поки немає.

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