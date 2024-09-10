Куди звертатись, щоб замінити газовий котел чи плиту: поради експертів

У міжопалювальний період багато українців роздумують про заміну застарілих газових приладів. Щоби завчасно підготувати свою оселю до холодів. Та не всі знають, до кого звертатися по допомогу.

Чому не кожен майстер може замінювати газові котли й колонки? Та як заощадити час і гроші під час ремонту газового обладнання - про це у сюжеті ТСН.

"В нас був старий котел. Він вже працював більше десяти років. І в останній опалювальний сезон взимку він почав ламатися", - каже Тетяна Молотай, клієнтка Дніпровської філії "Газмережі".

Тетяна Молотай

Спочатку ремонтувати котел пробували самостійно: то майстрів в інтернеті шукали, то сусіда кликали. Але ефекту не було. Після невдалих спроб Тетяна вирішила звернутись уже до офіційних газівників - національного оператора "Газмережі".

"Проблема була в тому, що потужність даного котла не відповідала площі даної будівлі. Друга причина була - це вийшов з ладу теплообмінник, який неможливо відремонтувати і замінити", - каже Олександр Фортуна, майстер управління капітальних ремонтів та інвестицій Дніпровської філії "Газмережі".

Фахівці газорозподільної компанії наголошують: встановлювати та ремонтувати газове обладнання можуть тільки працівники з відповідними ліцензіями та дозволами. А от за самостійну заміну приладів можуть і газ перекрити.

"Споживачам слід пам’ятати, що ліцензовані підрядні організації не можуть виконувати роботи з припинення газопостачання перед заміною котла, а потім здійснювати його пуск. Це мають право робити виключно фахівці газорозподільної компанії", - наголошує Олександр Фортуна, майстер управління капітальних ремонтів та інвестицій Дніпровської філії "Газмережі".

Тож для заміни газових приладів треба звертатися до Центрів обслуговування "Газмережі". Там допоможуть не лише оформити всі необхідні папери, а й обрати кращий варіант нового котла. Далі залишається лише дочекатися газівників і встановити котел.

"Ми робили заміну газового котла - зі старого на новий. І не просто на новий, а на більш енергозберігаючий. Тепер власник може спокійно користуватися новим приладом і не переживати, що будуть якісь проблеми в новий опалювальний сезон. І заощаджувати кошти на комунальних платежах", - каже Володимир Нікітченко, слюсар управління капітальних ремонтів та інвестицій Дніпровської філії "Газмережі".

Володимир Нікітченко

Якщо новий котел - такої ж потужності, як і старий, заміна приладу пройде швидше. Якщо ж є потреба замінити тип котла чи змінити його місце, процедура вимагає оновлення проєкту.

"Заміна діючих газових приладів може відбуватися через ескізний проект або з виготовленням нових технічних умов. Технічні умови виготовляються, якщо під час заміни котла змінюється його потужність, функціональне призначення обладнання та система димовідведення", - пояснює Олександр Фортуна, майстер управління капітальних ремонтів та інвестицій Дніпровської філії "Газмережі".

Олександр Фортуна

Тетяна каже, що задоволена. Замінити котел встигли ще до початку холодів.

"Це було досить швидко. Ми дуже переживали, щоб ми з опаленням ввійшли, до морозів встигли це зробити. І от ми дуже вдячні газовій службі, що нам вже зробили і сьогодні запускають газ. І ми заходим в опалювальний сезон з опаленням", - каже Тетяна.

У "Групі Нафтогаз" кожного власника індивідуального котла закликають брати приклад з Тетяни й відповідально готуватися до складного опалювального сезону.

"Маємо заздалегідь подбати про те, щоб наше обладнання працювало впевнено. Для того, щоб була проведена вчасно профілактика, обслуговування, професійний догляд за цим обладнанням, щоб не трапилося ніяких небажаних ситуацій. Хотів би нагадати, що більшість газового обладнання та котлів, сучасне обладнання, працює з використанням електричної енергії. Тому радимо і просимо наших споживачів подбати про це заздалегідь і забезпечити наявність приборів безперебійного живлення газового обладнання, яке врятує нас під час зими", - каже Олексій Чернишов, голова правління НАК "Нафтогаз України".

Фахівці наголошують: не можна нехтувати правилами безпеки. Щоб підготуватися до холодів і підвищити енергоефективність домівки, газове обладнання треба вчасно обслуговувати, а за потреби - замінювати. А для цього слід звертатися лише до сертифікованих спеціалістів.

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