Небезпечний челендж у TikTok: чому підлітки ковтають капсули з мийними засобами

Внаслідок цього вони отримують опіки ротової порожнини, стравоходу.

У популярному серед дітей і підлітків застосунку TikTok знову з'явився "Пуд-челендж", суть якого полягає в тому, щоб з'їсти подушечку з гелем для прання на камеру й опублікувати. Так, діти ковтають порошкові капсули, а потім опиняються в лікарні з важкими опіками.

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"Підлітки на камеру, спір чи заради цікавості ковтають капсули з мийними засобами. Щомісяця до лікарні госпіталізуються 15-20 дітей, які випили агресивну речовину" - таку статистику опублікували на сторінці Всеукраїнської спілки парамедиків.

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Голова цієї спілки Ярослав Вус каже, що серед підлітків повернувся тренд знімання відео, на якому ковтають капсули для прання. Дітей до лікарень шпиталізують з опіками. "Опіки ротової порожнини, стравоходу, шлунково-кишково тракту. Таке враження, ніби печія. Коли люди починають запивати водою, пече стравохід. Інколи виникає блювання. Найгірше в цьому те, що оппечений стравохід набрякає, а коли заживає, то стає набагато вужчим. Коли він стає набагато вужчим, то людина потім не може нормально їсти", - розповів лікар.

За словами медика, що під час перших таких симптомах потрібно їхати до найближчої лікарні, а не намагатися промити шлунок самотужки. Біль дуже сильний, тому діти не можуть приховати того, що зробили.

Так званий "Пудс-челлендж" був популярний у TikTok ще у 2018 році. Потім тренд минув, але він знову повертається.

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У сімейної психологині Анастасії Тарасової двоє дітей. Старшій доньці дев'ять років і вона активна користувачка TikTok. "Якщо вона чогось не розуміє, то підходить і запитує Їй ніхто не забороняє дивитись, знімати, брати в чомусь якусь активну участь - це тренд, це спілкування між однолітками", - каже спеціалістка.



За її словами, важливо побудувати довірливі стосунки, щоб не допустити участі в таких челенджах. "Ніколи в світі дитина не зробить шкоду. Вона робить тому, що це хайп: її покажуть по телевізору, їх покажуть всі однолітки і скажуть: "Вааау". Дитина каже іншими словами: "Зверніть увагу"", - наголошує Анастасія Тарасова.



Щоб не допустити небезпечного розвитку сценарію, потрібно правильно спілкуватися зі своїми дітьми. Наприклад, походів у кіно раз на тиждень і подарунків може бути недостатньо. Якщо ви побудуєте близькі стосунки, то між вами буде довіра - це найголовніше в будь-якому спілкуванні, каже Анастасія.

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