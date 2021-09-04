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"Танці з зірками": імена учасників нового сезону

"Танці з зірками": імена учасників нового сезону

Вже відомі всі знаменитості, які цього року вийдуть на паркет.

Вже 5 вересня о 21:00 на телеканалі "1+1" розпочнеться новий, п'ятий, сезон шоу "Танці з зірками".

Творці шоу інтригують, що занурять глядача в атмосферу величного балу, а також здивують новими постановками та яскравими зірковими перевтіленнями. З кожним тижнем організатори розсекречують імена учасників проєкту. Поки що відомо про 12 знаменитостей, які цього року вийдуть на паркет.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку учасників "Танців з зірками", а також короткі відомості про них.

Джамала

© instagram.com/jamalajaaa
instagram.com/jamalajaaa

Популярна українська співачка Джамала, справжнє ім'я якої Сусана Джамаладінова, 2016 року представляла Україну на 61-му пісенному конкурсі "Євробачення" із піснею 1944, де посіла перше місце. Артистка – суддя Нацвідборів на "Євробачення", а також була наставницею у "Голосі країни" та "Голосі.Діти". За час кар'єри зірка записала понад 30 пісень та випустила понад 20 кліпів.

Про участь у "Танцях" зірка оголосила у традиційному #танціззіркамиchallenge. У відео співачка у яскравому костюмі станцювала запальні рухи вдома, в гримерці, в машині та перед сценою. Артистка передала виклик співаку Фаготу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Олег Фагот Михайлюта

© instagram.com/tnmkongo
instagram.com/tnmkongo

Фагот – український музикант, продюсер та вокаліст гурту "ТНМК". Крім музичної діяльності, озвучував Джонні Деппа в українському дубляжі фільмів "Пірати Карибського моря: Скриня мерця" і "Пірати Карибського моря: На краю Світу". Також, свого часу артист займався музичним оформленням тележурналу "Каламбур".

Олег Михайлюта прийняв виклик Джамали та запостив відео свого танцю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Зі свого боку, Фагот передав челендж одразу п'ятьом відомим українським та закордонним артистам: Грегу Чапкісу, Максу Чмерковському, Франсіско Гомесу, Олександрі Заріцькій та MONATIK.

Олександра Заріцька

© instagram.com/kazka.band
instagram.com/kazka.band

Олександра Заріцька – солістка популярного гурту KAZKA. Виконавиця брала участь у шоу "Голос країни" та "Х-фактор". Її пісня "Плакала" стала хітом не лише в Україні, а й за її межами. 2018 року гурт KAZKA взяв участь в Нацвідборі "Євробачення-2018", але посів 15 місце.

Чи вдасться виконавиці підкорити головний паркет країни, дізнаємось незабаром.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Олексій Суровцев

© пресслужба каналу
пресслужба каналу "1+1"

Прийняв виклик від Заріцької український актор, зірка серіалу "Слід" та триразовий чемпіон України зі стриптизу Олексій Суровцев.

Анастасія Оруджова

© instagram.com/orudjova_nastya
instagram.com/orudjova_nastya

Підтвердила свою участь у шоу "Танці з зірками" і Анастасія Оруджова – українська акторка та учасниця "Жіночого Кварталу". Гумористка також відома глядачам за проєктами "Ліга сміху" та "Ігри приколів".

У відео, яким зірка поділилася в Instagram, Анастасія танцює з коліжанками за "Жіночим Кварталом", а потім відправляє їх і підтверджує, що стане учасницею шоу.

Своєю чергою, Оруджова кинула виклик колезі за "Лігою сміху", учаснику команди "Стоянівка", Молдова Івану Люленову.

Іван Люленов

© пресслужба каналу
пресслужба каналу "1+1"

Іван Люленов – зірка "Ліги Сміху". Гуморист – капітан команди "Стояновка". Комік прийняв челендж, опублікувавши в Instagram відео, у якому співає авторську пісню про "Танці з зірками".

Костянтин Войтенко

© пресслужба каналу
пресслужба каналу "1+1"

Костянтин Войтенко – відомий актор, зірка серіалу "Ромео та Джульєтта з Черкас" на телеканалі ТЕТ. Також він відомий глядачам за грою у фільмах "Синевир", "Ніч Святого Валентина", "Поранене серце" та серіалі "Коли ми вдома".

Актор прийняв челендж, опублікувавши в Instagram креативне відео перевтілень.

Також Костянтин кинув виклик українському співаку KADNAY, а чи прийме він #танціззіркамиchallenge, стане відомо вже незабаром.

KADNAY

© пресслужба каналу
пресслужба каналу "1+1"

Співак Дмитро Каднай, він же KADNAY, виклик прийняв та зовсім скоро також вийде на паркет шоу. 31-річний виконавець – 2011 року увійшов до трійки найсексуальніших чоловіків світу за версією журналу Cosmopolitan Україна. Знаменитість участь в талантшоу "Шанс", "Фабрика Зірок 1" і "Фабрика Зірок.Суперфінал", де увійшов до трійки фіналістів.

Артист опублікував на своїй сторінці у соцмережах гумористичне відео у стилі болівудських фільмів, у якому він рятує телефон із повідомленням про виклик від потопання у річці.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Євгенія Власова

© instagram.com/eygeniavlasova
instagram.com/eygeniavlasova

Євгенія Власова – відома українська артистка, виконавиця хіта "Ветер надежды". Нещодавно Євгенія Власова вперше за 10 років заспівала на великій сцені. Артистка виступила у півфіналі "Голосу країни-11" із учасницею команди Олега Винника.

Зірка прийняла #танціззіркамиchallenge та опублікувала відеовідповідь у своїй соцмережі. У ролику артистка під час прогулянки містом спотикається через танцювальне взуття та оголошує про свою участь у шоу.

Ольга Харлан

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Ольга Харлан - одна з найбільш титулованих українських спортсменок, олімпійська чемпіонка 2012 та 2016 років, і призерка з фехтування. Спортсменка підтвердила свою участь у шоу, опублікувавши відео у фотоблогу, в якому згадала найяскравіші моменти свого життя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Lida Lee

© пресслужба каналу
пресслужба каналу "1+1"

Lida Lee – українська співачка, колишня підопічна продюсера та мультиартиста MONATIK. Артистка тривалий час працювала беквокалісткою зірки, а 2020-го таємно прийшла на проєкт "Голос країни". Ліда потрапила до команди Дмитра Монатіка та дійшла до фіналу. Згодом Lida Lee розпочала сольну кар'єру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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MELOVIN

© instagram.com/melovin_official
instagram.com/melovin_official

MELOVIN, справжнє ім'я якого Костянтин Бочаров – відомий артист, музикант та композитор. Зірка представив Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2018" та посів 17 місце. Нещодавно знаменитість публічно заявив про те, що він бісексуал.

Виконавець підтвердив свою участь у шоу відеороликом, в якому отримує дзвінок від абонента на ім'я "Танці з зірками".

Станіслав Горуна

Останнім учасником п'ятого сезону "Танців з зірками" став бронзовий призер Олімпіади в Токіо, чемпіон Всесвітніх Ігор та чемпіон Європи з карате Станіслав Горуна.

Зауважимо, у п'ятому сезоні головним хореографом проєкту стане Олена Шоптенко. А відома хореографиня та режисер-постановник Олена Коляденко виступить у ролі креативного продюсера головного розважального шоу. Також відомо ім'я нового судді. Ним стане чемпіон світу з латинських танців Макс Чмерковський.

Нагадаємо, нещодавно стала відома дата прем'єри нового сезону "Танців з зірками" на 1+1. Танцювальне шоу покажуть вже у вересні.

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