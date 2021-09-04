"Танці з зірками": імена учасників нового сезону

Вже відомі всі знаменитості, які цього року вийдуть на паркет.

Вже 5 вересня о 21:00 на телеканалі "1+1" розпочнеться новий, п'ятий, сезон шоу "Танці з зірками".

Творці шоу інтригують, що занурять глядача в атмосферу величного балу, а також здивують новими постановками та яскравими зірковими перевтіленнями. З кожним тижнем організатори розсекречують імена учасників проєкту. Поки що відомо про 12 знаменитостей, які цього року вийдуть на паркет.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку учасників "Танців з зірками", а також короткі відомості про них.

Джамала

instagram.com/jamalajaaa

Популярна українська співачка Джамала, справжнє ім'я якої Сусана Джамаладінова, 2016 року представляла Україну на 61-му пісенному конкурсі "Євробачення" із піснею 1944, де посіла перше місце. Артистка – суддя Нацвідборів на "Євробачення", а також була наставницею у "Голосі країни" та "Голосі.Діти". За час кар'єри зірка записала понад 30 пісень та випустила понад 20 кліпів.

Про участь у "Танцях" зірка оголосила у традиційному #танціззіркамиchallenge. У відео співачка у яскравому костюмі станцювала запальні рухи вдома, в гримерці, в машині та перед сценою. Артистка передала виклик співаку Фаготу.

Олег Фагот Михайлюта

instagram.com/tnmkongo

Фагот – український музикант, продюсер та вокаліст гурту "ТНМК". Крім музичної діяльності, озвучував Джонні Деппа в українському дубляжі фільмів "Пірати Карибського моря: Скриня мерця" і "Пірати Карибського моря: На краю Світу". Також, свого часу артист займався музичним оформленням тележурналу "Каламбур".

Олег Михайлюта прийняв виклик Джамали та запостив відео свого танцю.

Зі свого боку, Фагот передав челендж одразу п'ятьом відомим українським та закордонним артистам: Грегу Чапкісу, Максу Чмерковському, Франсіско Гомесу, Олександрі Заріцькій та MONATIK.

Олександра Заріцька

instagram.com/kazka.band

Олександра Заріцька – солістка популярного гурту KAZKA. Виконавиця брала участь у шоу "Голос країни" та "Х-фактор". Її пісня "Плакала" стала хітом не лише в Україні, а й за її межами. 2018 року гурт KAZKA взяв участь в Нацвідборі "Євробачення-2018", але посів 15 місце.

Чи вдасться виконавиці підкорити головний паркет країни, дізнаємось незабаром.

Олексій Суровцев

пресслужба каналу "1+1"

Прийняв виклик від Заріцької український актор, зірка серіалу "Слід" та триразовий чемпіон України зі стриптизу Олексій Суровцев.

Анастасія Оруджова

instagram.com/orudjova_nastya

Підтвердила свою участь у шоу "Танці з зірками" і Анастасія Оруджова – українська акторка та учасниця "Жіночого Кварталу". Гумористка також відома глядачам за проєктами "Ліга сміху" та "Ігри приколів".

У відео, яким зірка поділилася в Instagram, Анастасія танцює з коліжанками за "Жіночим Кварталом", а потім відправляє їх і підтверджує, що стане учасницею шоу.

Своєю чергою, Оруджова кинула виклик колезі за "Лігою сміху", учаснику команди "Стоянівка", Молдова Івану Люленову.

Іван Люленов

пресслужба каналу "1+1"

Іван Люленов – зірка "Ліги Сміху". Гуморист – капітан команди "Стояновка". Комік прийняв челендж, опублікувавши в Instagram відео, у якому співає авторську пісню про "Танці з зірками".

Костянтин Войтенко

пресслужба каналу "1+1"

Костянтин Войтенко – відомий актор, зірка серіалу "Ромео та Джульєтта з Черкас" на телеканалі ТЕТ. Також він відомий глядачам за грою у фільмах "Синевир", "Ніч Святого Валентина", "Поранене серце" та серіалі "Коли ми вдома".

Актор прийняв челендж, опублікувавши в Instagram креативне відео перевтілень.

Також Костянтин кинув виклик українському співаку KADNAY, а чи прийме він #танціззіркамиchallenge, стане відомо вже незабаром.

KADNAY

пресслужба каналу "1+1"

Співак Дмитро Каднай, він же KADNAY, виклик прийняв та зовсім скоро також вийде на паркет шоу. 31-річний виконавець – 2011 року увійшов до трійки найсексуальніших чоловіків світу за версією журналу Cosmopolitan Україна. Знаменитість участь в талантшоу "Шанс", "Фабрика Зірок 1" і "Фабрика Зірок.Суперфінал", де увійшов до трійки фіналістів.

Артист опублікував на своїй сторінці у соцмережах гумористичне відео у стилі болівудських фільмів, у якому він рятує телефон із повідомленням про виклик від потопання у річці.

Євгенія Власова

instagram.com/eygeniavlasova

Євгенія Власова – відома українська артистка, виконавиця хіта "Ветер надежды". Нещодавно Євгенія Власова вперше за 10 років заспівала на великій сцені. Артистка виступила у півфіналі "Голосу країни-11" із учасницею команди Олега Винника.

Зірка прийняла #танціззіркамиchallenge та опублікувала відеовідповідь у своїй соцмережі. У ролику артистка під час прогулянки містом спотикається через танцювальне взуття та оголошує про свою участь у шоу.

Ольга Харлан

Ольга Харлан - одна з найбільш титулованих українських спортсменок, олімпійська чемпіонка 2012 та 2016 років, і призерка з фехтування. Спортсменка підтвердила свою участь у шоу, опублікувавши відео у фотоблогу, в якому згадала найяскравіші моменти свого життя.

Lida Lee

пресслужба каналу "1+1"

Lida Lee – українська співачка, колишня підопічна продюсера та мультиартиста MONATIK. Артистка тривалий час працювала беквокалісткою зірки, а 2020-го таємно прийшла на проєкт "Голос країни". Ліда потрапила до команди Дмитра Монатіка та дійшла до фіналу. Згодом Lida Lee розпочала сольну кар'єру.

MELOVIN

instagram.com/melovin_official

MELOVIN, справжнє ім'я якого Костянтин Бочаров – відомий артист, музикант та композитор. Зірка представив Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2018" та посів 17 місце. Нещодавно знаменитість публічно заявив про те, що він бісексуал.

Виконавець підтвердив свою участь у шоу відеороликом, в якому отримує дзвінок від абонента на ім'я "Танці з зірками".

Станіслав Горуна

Останнім учасником п'ятого сезону "Танців з зірками" став бронзовий призер Олімпіади в Токіо, чемпіон Всесвітніх Ігор та чемпіон Європи з карате Станіслав Горуна.

Зауважимо, у п'ятому сезоні головним хореографом проєкту стане Олена Шоптенко. А відома хореографиня та режисер-постановник Олена Коляденко виступить у ролі креативного продюсера головного розважального шоу. Також відомо ім'я нового судді. Ним стане чемпіон світу з латинських танців Макс Чмерковський.

Нагадаємо, нещодавно стала відома дата прем'єри нового сезону "Танців з зірками" на 1+1. Танцювальне шоу покажуть вже у вересні.

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