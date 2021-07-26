"Танці з зірками": имена участников нового сезона

Пока известно о 5 знаменитостей, которые в этом году выйдут на паркет.

Вскоре на телеканале "1+1" начнется новый, пятый, сезон шоу "Танці з зірками".

Создатели шоу интригуют, что погрузят зрителя в атмосферу величественного бала, а также удивят новыми постановками и яркими звездными перевоплощениями. С каждой неделей организаторы рассекречивают имена участников проекта. Пока известно о 5 знаменитостей, которые в этом году выйдут на паркет.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку участников "Танців з зірками", а также краткие сведения о них.

Джамала

instagram.com/jamalajaaa

Популярная украинская певица Джамала, настоящее имя которой Сусана Джамаладинова, в 2016 году представляла Украину на 61-м песенном конкурсе "Евровидение" с песней 1944, где заняла первое место. Артистка — судья нацотбора на "Евровидение", а также была наставницей в "Голосі країни" и "Голосі.Діти". За время карьеры звезда записала более 30 песен и выпустила более 20 клипов.

Об участии в "Танцях" звезда объявила в традиционном #танціззіркамиchallenge. В видео певица в ярком костюме станцевала зажигательные движения дома, в гримерке, в машине и перед сценой. Артистка передала вызов певцу Фаготу.

Олег Фагот Михайлюта

instagram.com/tnmkongo

Фагот — украинский музыкант, продюсер и вокалист группы "ТНМК". Помимо музыкальной деятельности, озвучивал Джонни Деппа в украинском дубляже фильмов "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" и "Пираты Карибского моря: На краю Света". Также, в свое время артист занимался музыкальным оформлением тележурнала "Каламбур".

Олег Михайлюта принял вызов Джамалы и запостил видео своего танца.

Со своей стороны, Фагот передал челлендж сразу пяти известным украинским и зарубежным артистам: Грегу Чапкису, Максу Чмерковскому, Франсиско Гомесу, Александре Зарицкий и MONATIK.

Александра Зарицкая

instagram.com/kazka.band

Александра Зарицкая — солистка популярной группы KAZKA. Исполнительница участвовала в шоу "Голос країни" и "Х-фактор". Ее песня "Плакала" стала хитом не только в Украине, но и за ее пределами. В 2018 году группа KAZKA приняла участие в Нацотборе "Евровидение-2018", но заняла 15 место.

Удастся ли исполнительнице покорить главный паркет страны, узнаем в скором времени.

Алексей Суровцев

пресс-служба канала "1+1"

Принял вызов от Зарицкой украинский актер, звезда сериала "След" и трехкратный чемпион Украины по стриптизу Алексей Суровцев.

Анастасия Оруджова

instagram.com/orudjova_nastya

Подтвердила свое участие в шоу "Танці з зірками" и Анастасия Оруджова — украинская актриса и участница "Женского Квартала". Юмористка также известная зрителям по проектам "Лига смеха" и "Игры приколов".

В видео, которым звезда поделилась в Instagram, Анастасия танцует с коллега по "Женскому Кварталу", а затем отправляет их и подтверждает, что станет участницей шоу.

В свою очередь, Оруджова бросила вызов коллеге за "Лигой смеха", участнику команды "Стояновка", Молдова Ивану Люленову.

Заметим, что в пятом сезоне главным хореографом проекта станет Елена Шоптенко. А известный хореограф и режиссер-постановщик Елена Коляденко выступит в роли креативного продюсера главного развлекательного шоу. Также известно имя нового судьи. Им станет чемпион мира по латинским танцам Макс Чмерковский.

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